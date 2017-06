Quan comencen les rebaixes d'estiu del 2017?

Ja fa uns quants mesos que la normativa de comerç permet fer descomptes i rebaixes durant tot l'any. Però són moltes les marques que encara s'ajusten a la data de de l'1 juliol com el dia que oficialment arrenca el període de liquidació de roba de la temporada d'estiu.

Però ja hi ha marques amb descomptes molt atractius: H&M té ja fins a un 50% de rebaixa en algunes de les seves peces més primaverals com a dessuadores, samarretes de màniga llarga o faldilles 'midi'.

Cortefiel i Pedro del Hierro, ja han penjat el cartell de fins al 50% tant en moda femenina com a masculina. També arriben al 50% algunes de les promocions que trobem a Mango, Springfield i Women Secret.

Les botigues que pertanyen a Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka i Massimo Dutti), encara no han donat el tret de sortida a les seves rebaixes i tot apunta al fet que caldrà esperar a l'1 de juliol perquè comencin amb els seus descomptes

Deu claus sobre les rebaixes

1. És obligatori fer-ne? No, és decisió de cada botiga.

2. Quan comencen i quan acaben? Els períodes habituals de rebaixes a Catalunya són: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos, i de l'1 de juliol al 31 d´agost, ambdós inclosos. Les botigues en línia no estan limitades a cap període concret.

3. Cal indicar el preu rebaixat? Els productes rebaixats han de mostrar el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa.

4. El producte rebaixat pot ser de qualitat inferior? No, la qualitat i la garantia han de ser les que tenia a preu no rebaixat. Tampoc no ha de tenir defectes.

5. Puc pagar amb targeta? Si la botiga accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer en període de rebaixes.

6. La botiga té l´obligació d´acceptar canvis? No, si el producte està en perfecte estat. Informeu-vos sobre la política de canvis per evitar sorpreses.

7. I les botigues en línia? Disposeu d´un període mínim de 14 dies per retornar la vostra compra, excepte productes personalitzats, peribles, que no es puguin reutilitzar per raons d´higiene, etc. Llegiu la informació sobre la política de canvis i davant del dubte, pregunteu.

8. Quins documents he de conservar? Les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia, els necessitareu si heu de reclamar. Els catàlegs i les ofertes comercials fins que hàgiu revisat la compra: són vinculants i podeu exigir-ne el compliment.

9. Com puc reclamar? Feu arribar el vostre escrit de reclamació a l´establiment, de manera que us en quedi constància, i si no rebeu resposta en el termini d´un mes o bé no és satisfactòria, adreceu-vos a un organisme de consum.

10. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.