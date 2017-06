Trump qualifica de «falsa» l'obstrucció a la justícia sobre la ingerència russa

El president Donald Trump va titllar ahir de «falses» les informacions del fiscal especial per analitzar la possible ingerència russa en els comicis presidencials del 2016 als Estas Units.

Robert Mueller l'investiga per obstrucció a la justícia. «Es van inventar una falsa conspiració en la història dels russos, van trobar zero proves, així que ara van per l'obstrucció de justícia en la història falsa. Bonic», va escriure Trump en la seva xarxa social preferida, Twitter.

La informació que Mueller està investigant Trump per obstrucció a la justícia va ser revelada dimecres passat pel diari Washington Post, que cita funcionaris sense identificar.