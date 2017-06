CDC xifra la seva responsabilitat lucrativa en el cas Palau en un màxim de 2,4 milions

La defensa de CDC al cas Palau va limitar a un màxim de 2,4 milions d'euros el seu presumpte lucre en l'espoliació del Palau de la Música, que la Fiscalia xifra en 6,6, i va presumir que el partit seria «un cas únic en la democràcia» si es va refundar en el PDeCAT per unes meres sospites de finançament irregular.

Després de gairebé quatre mesos de sessions, la secció desena de l'Audiència de Barcelona va deixar vist per a sentència el judici per l'espoliació del Palau de la Música, amb la previsió de dictar-la després de l'estiu, en una jornada en la qual l'extresorer de CDC Daniel Osàcar s'ha proclamat «honest, íntegre i honrat».

En el seu informe final del judici, Xavier Melero, advocat de CDC –responsable civil a títol lucratiu del desfalc–, va negar que el partit es financés il·legalment mitjançant el cobrament de comissions de Ferrovial a través del Palau, pel que s'oposa al decomís de 6,6 milions que la Fiscalia demana al partit, que té 15 de les seves seus embargades per garantir aquell pagament en cas de condemna.

Això no obstant, l'advocat va sostenir que si l'Audiència acaba declarant la responsabilitat lucrativa del partit en l'espoliació, aquest hauria de ser obligat a pagar un màxim de 2,4 milions.

Melero va invocar la jurisprudència per al·legar que els 3,3 milions d'euros que segons la Fiscalia l'extresorer de CDC Carles Tor-rent, mort el 2005, va rebre en comissions il·lícites de Ferrovial no es poden reclamar al partit, ja que el desviament hauria estat materialitzat per una persona que va morir sense ni tan sols haver estat investigada.

A més, va sostenir que no hi ha «la més mínima prova» que els 382.243 euros que el seu successor al capdavant de la tresoreria de CDC Daniel Osàcar va percebre suposadament en efectiu del Palau anessin a parar a l'extint partit.

Melero sí que va reconèixer com a possible responsabilitat lucrativa els 600.000 euros que CDC va rebre mitjançant convenis anuals de col·laboració amb la fundació Trias Fargas –actual Catdem– i que la Fiscalia creu que emmascaraven «comissions» de Ferrovial, encara que l'advocat ha recordat que aquestes quantitats han estat tornades al Palau i això ha de comportar «efectes positius» per a Osàcar.

Respecte a les factures falses emeses per empreses proveïdores del Palau que suposadament van servir per fer arribar 2,3 milions d'euros en comissions il·lícites a CDC, la defensa va admetre en últim extrem un desviament d'1,7 milions.

«Això dóna com a suma, en la pitjor de les hipòtesis, un total de 2,4 milions d'euros», va postil·lar Xavier Melero.

L'advocat va finalitzar el seu informe recordant que CDC ja no existeix com a subjecte polític, malgrat haver estat present en totes les «fites» de la Transició, i va aplaudir la reconversió de la històrica formació a l'actual PDeCAT.

«No sé si la desaparició de CDC com a subjecte polític té alguna cosa a veure amb les responsabilitats que es podrien derivar d'aquest procediment. No m'ho han dit. Però si és així, seria un cas únic en la història de la democràcia espanyola que algú fes un acte de contrició i un examen de consciència així», va celebrar.

Melero va recordar que els últims anys s'han dictat a Espanya resolucions judicials sobre finançament irregular que han afectat partits com el PP i el PSOE, i que les dues formacions segueixen actives. En canvi, va indicar que CDC, malgrat els seus «errors» i «defectes», va optar per desaparèixer com a subjecte polític, i únicament existeix actualment en el «pla jurídic, amb una mínima estructura administrativa».