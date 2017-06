Gemma Montull: «no tinc por d'anar a la presó, ningú es mor per anar-hi»

L'exdirectora financera del Palau de la Música Gemma Montull va qualificar divendres de «fantàstic» el judici per l'espoliació de l'entitat cultural i va afirmar que té plena confiança en la justícia: «no tinc cap por d'anar a la presó, ningú es mor per anar-hi i no tinc per què anar-hi».

«Contra mi no hi ha prou proves, els meus advocats ho han fet molt bé», va indicar.

Després que incriminés CDC en el suposat finançament irregular a través del Palau, la Fiscalia ha rebaixat la participació de Gemma Montull en aquesta trama al paper de còmplice i li ha retirat l'acusació per delictes de defraudació tributària, cosa que li ha permès reduir la seva petició final de pena fins als 3 anys de presó, un d'ells substituïble per multa, en aplicar-li també els atenuants de confessió i reparació del dany. En canvi, l'acusació particular de la Fundació del Palau de la Música demana per a ella 81 anys.

Gemma Montull va assegurar que «sempre» acatarà el que decideixi la justícia i va destacar que ha tingut «la sort, per fi, després de tant temps», que se celebrés el judici per aquest cas, que va esclatar l'any 2009.

Va lamentar que durant els últims anys ha estat objecte d'insults per la seva vinculació amb aquest cas, i va mostrar la seva satisfacció pel fet que el procés hagi arribat a la seva fi: «que es faci justícia i puguem tots tornar a les nostres vides i que això s'oblidi». També va indicar que entre els acusats no hi havia «tots els qui hi hauria d'haver, probablement», sense detallar a qui es referia