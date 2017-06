Helmut Kohl, el canceller de la reunificació alemanya, mor als 87 anys

L'excanceller Helmut Kohl, al capdavant del govern alemany entre el 1982 i el 1998, va morir ahir als 87 anys reconegut com l'artífex de la reunificació alema-nya i impulsor clau de la integració europea.

El polític cristianodemòcrata va morir a casa a Ludwigshafen, al sud-oest del país, on vivia amb la seva dona, Maike Richter, i allu-nyat de la vida política pràcticament des que el 2008 va tenir una greu caiguda i quedés postrat en una cadira de rodes.

Amb les seves quatre legislatures al capdavant del govern, és el mandatari alemany que més temps s'ha mantingut a la cancelleria alemanya, a la qual va arribar en guanyar una moció de censura davant del socialdemòcrata Helmut Schmidt i d'on va sortir derrotat a les urnes per Gerhard Schröder.

Les seves principals banderes en aquests setze anys van ser la unitat alemanya i la integració europea, dos objectius que van marcar la seva trajectòria política i que ahir van recordar i elogiar polítics de tot signe.

Kohl, va subratllar la cancellera Angela Merkel, després de conèixer la seva mort, va ser un «cop de sort» per al país, un polític que va saber aprofitar l'«oportunitat històrica» de la caiguda del mur de Berlín per impulsar la reunificació, «l'obra d'art política més gran».

«L'Europa d'avui és un producte de la seva visió i de la seva tenacitat davant d'enormes obstacles», va remarcar per la seva banda el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, mentre les institucions europees el qualificaven de «visionari» i «aliat», sense el qual no existiria l'euro.

Va néixer a Ludwigshafen el 3 d'abril del 1930 i el 1947 es va afiliar a la Unió Cristianodemòcrata (CDU), que ara presideix Merkel.

Del Parlament regional de Renània Palatinat va passar a presidir aquest estat federat i des d'allà va fer el salt a la política nacional, i va assumir el 1976 les regnes del grup conservador al Bundestag, el Parlament federal. El 1982 va accedir a la cancelleria després de presentar una moció de censura contra el socialdemòcrata Helmut Schmidt, traït pels seus socis liberals, i un any després va gua-nyar les seves primeres eleccions generals, triomf que va revalidar el 1987. En aquesta legislatura va forjar la seva figura política internacional, quan dies després de la caiguda del mur, el novembre del 1989, va apostar sense fissures per la reunificació d'Alemanya presentant el seu Pla de 10 punts per aconseguir-la.

La reunificació necessitava suports ferms i Kohl va reunir el del líder soviètic, Mikhaïl Gorbatxov, i el del president de França, el socialista François Mitterand, amb qui va protagonitzar un dels períodes més fructífers de les relacions germanogales.

També va tenir el suport del llavors cap del govern espanyol, el socialista Felipe González, amb qui va mantenir una relació d'amistat i complicitat política per sobre de les diferències polítiques dels seus partits.

Als antípodes d'aquestes afinitats es va col·locar la britànica Margaret Thatcher, qui va recelar i va tractar d'obstaculitzar una nova i forta Alemanya. Sobre un eix similar d'aliances va pivotar també la seva aposta pel projecte europeu, la implantació de la moneda única i l'ampliació a l'est.

El desembre del 1990 va gua-nyar les seves terceres eleccions i quatre anys després va tornar a triomfar a les urnes, però el desgast de 16 anys de govern va quedar patent en els comicis del 1998, quan els conservadors van obtenir el seu pitjor resultat des del 1949 i Schröder va posar fi a l'era.