Els instituts han d'informar de com actuen si detecten consum o tinença de droga

Els centres de secundària hauran d'informar Ensenyament de les mesures portades a terme si detecten casos de consum o tinença de drogues, segons el Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària, que entrarà en vigor el pròxim curs 2017-18.

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el de Salut, Antoni Comín, van indicar durant l'acte de presentació que el protocol ofereix una «eina comuna d'actuació» a tots els centres, i que persegueix «convertir el conflicte en una oportunitat educativa, tant per a l'alumnat com per a les famílies, més enllà de la sanció».

Editat pels departaments de Salut i Ensenyament de la Generalitat, es tracta d'un document que pretén evitar el consum de drogues en els alumnes de secundària a partir de l'establiment d'un circuit sistematitzat, en què actuïn tots els agents implicats.

En aquest circuit de coordinació intervenen els diferents membres de la comunitat escolar i altres externs com cossos de seguretat, centres de salut mental infantil i juvenil, centres d'atenció i seguiment, i serveis socials i de joventut.