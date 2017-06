Interior no convoca la Junta de Seguretat per manca de «confiança»

El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va respondre ahir el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, que la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya requereix un «clima d'entesa i de confiança» que no es dóna en aquests moments pel repte sobiranista.

Nieto va respondre així a Jané, qui es va queixar que el ministre Juan Ignacio Zoido ignori les seves trucades i missatges per posar data a la reunió de la Junta de Seguretat i, per contra, aquesta setmana es va reunir amb la del País Basc.

El número dos del ministeri va remarcar que tant el ministre com ell estan disposats a parlar amb el conseller, però que hi ha hagut esdeveniments que ho han dificultat, entre els quals ha citat la moció de censura, l'operació pas de l'Estret i l'arribada d'immigrants en pastera. Però va advertir que «no és adequat» comparar el que ha passat amb el País Basc i amb Catalunya, ja que la convocatòria d'una Junta de Seguretat requereix del desenvolupament dels treballs previs i que hi hagi un «clima d'entesa i de confiança».