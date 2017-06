L'entorn de Duran presenta dilluns el nou partit polític Units per Avançar

L'entorn de l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran i Lleida presentarà dilluns que ve, dia 19, un nou partit amb el nom Units per Avançar, que de moment tindrà com a cara visible l'exdirector i actualment professor d'ESADE Carlos Losada.

Després de la desaparició d'Unió, alguns dirigents es van refugiar sota el paraigua de la fundació de la formació democratacristiana, l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll Alentorn (INECHA), que va sobreviure al concurs de creditors i va servir per impulsar un nou partit.

El nou projecte, amb el nom Units per Avançar, presentarà el seu manifest dilluns que ve i l'encarregat de fer-ho serà Carlos Losada, com a portaveu dels signants en la declaració fundacional, segons han informat en un comunicat.

Duran, que ja va anunciar fa unes quantes setmanes la imminent aparició d'un nou partit que entroncaria amb el que representava Unió, ja s'ha descartat per liderar aquesta iniciativa, però en la gestació de la formació sí que hi han participat homes vinculats a ell, com l'exeurodiputat Salvador Sedó i l'exconseller de Treball Ignasi Farreres, segons fonts coneixedores del projecte .

El partit polític serà d'arrel catalanista, humanista i democratacristiana, amb vocació de centre i crític amb el procés sobiranista i les vies unilaterals, seguint l'estela d'Unió. Els promotors esperen que doni aixopluc als militants i quadres locals que consideren que van quedar «orfes» quan la formació democratacristiana va entrar en liquidació, a més de persones d'altres entorns polítics.



Sense relació amb Lliures

Aquesta iniciativa no té relació amb l'altre partit liberal en construcció, Lliures, impulsat per l'exdirigent de CDC Antoni Fernández Teixidó i l'exportaveu d'Unió Roger Montañola, que celebren aquesta tarda el seu congrés fundacional