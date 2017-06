May promet 5,7 milions en ajudes a les víctimes del foc a la torre de 24 plantes

La primera ministra britànica, Theresa May, va anunciar que es destinaran 5 milions de lliures (uns 5,7 milions d'euros) a facilitar ajuda d'emergència a les víctimes de l'incendi de dimecres d'aquesta setmana en un edifici de 24 pisos de Londres.

El seu despatx oficial, al 10 de Downing Street, va precisar que la líder conservadora britànica va comunicar aquesta decisió quan ahir va visitar alguns dels damnificats, després de ser criticada per no haver atès ahir les víctimes.

En un comunicat, May explica que aquest capital és per «oferir el suport immediat que necessiten les víctimes per tenir cura de si mateixes i els seus éssers estimats», i es compromet a analitzar «què més fa falta».

«Tots els afectats per aquesta tragèdia han de saber que el Govern està aquí per assistir-los en aquest terrible moment, i això és el que faré», afirmava en la nota la cap del gabinet, que prèviament va visitar alguns dels perjudicats en una església local.

La reina Elisabet II i el seu nét i segon en la línia de successió, el príncep Guillem, van acudir també ahir al lloc del succés, a l'oest de la capital, on van conversar amb residents i voluntaris que atenen els afectats.

En visitar l'església de Sant Clement, a prop de la destruïda pel foc torre Grenfell, May va ser rebuda amb crits de protesta de la multitud, que la va titllar de «covarda» per haver eludit els veïns el dia anterior, quan només es va trobar amb els serveis d'emergència.