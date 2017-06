Núria Parlón, Carles Ruiz i Paco Boya representaran el PSC a l'executiva del PSOE

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha donat a conèixer aquest dissabte els noms dels tres representants del PSC que formaran part de l´executiva del PSOE. Són l´alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, l´alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, i l´exsíndic de la Vall d´Aran Paco Boya.

Parlón ocuparà la secretaria de Cohesió Social i Integració, Ruiz la d´Indústria, Turisme i Comerç, i Boya serà secretari executiu de Muntanya. Parlón i Ruiz també estaran a la permanent de l´executiva.

S´integren a un equip de Pedro Sánchez format per un nucli dur amb José Luis Ábalos com a secretari d´Organització, Adriana Lastra com a vicesecretària general i l´exministra Cristina Narbona com a presidenta del partit.

També hi seran presents l´exlehendakari Patxi López com a responsable de la política territorial del partit, i l´expresident de la Junta d´Andalusia Guillermo Fernández Vara com a president del Consell Territorial.

Parlón, que actualment és responsable de Política Municipal i de Formació del PSC, ocupa la secretaria de Cohesió Social i Integració al nou equip de Sánchez, una àrea prioritària per a la formació aquesta legislatura. La mateixa Parlón va definir com un «repte apassionant" la seva nova responsabilitat d´impulsar una de les «grans senyes d´identitat» del PSOE.

Carles Ruiz s´encarrega de l´àrea econòmica relacionada amb d´Indústria, Turisme i Comerç. Les mateixes tasques –tret de la d´Ocupació- que fa com a Secretari d´Economia, Emprenedoria, Treball i Economia Cooperativa del PSC. Sánchez premia la seva tasca durant la campanya de les primàries, en què va ser un dels principals promotors de la plataforma que li va donar suport.

Paco Boya exercirà de secretari executiu de Muntanya, una secretaria de nova creació. Va ser síndic d´Aran entre el 2007 i el 2011 i representant del PSC al Senat. Tots tres s´integren a l´Executiva després d´un procés de diàleg on, segons el PSC, ha primat les necessitats organitzatives del secretari general del PSOE per sobre dels interessos dels socialistes catalans.

D'aquesta manera, el PSC disposarà de tres representants a l'executiva del PSOE, els mateixos que tenia a l'últim equip de Pedro Sánchez. De fet, al llarg de la primera jornada del Congrés del PSOE els socialistes catalans donaven per fet que només disposarien de dos representants, i no ha estat fins després de la reunió entre Iceta i Pedro Sánchez quan s'ha concretat la tercera incorporació.

Meritxell Batet no formarà part del nou equip de direcció del PSOE. Malgrat que ocupava la secretaria d´Estudis i Programes a l´última executiva del PSOE abans de la dimissió de Sánchez, els socialistes espanyols reservarien per a Batet alguna responsabilitat a la direcció del Grup Socialista al Congrés dels Diputats.



Membres per al Comitè Federal



A part d´aquests tres, el Congrés Federal del PSOE ha designat 7 representants per al Comitè Federal del partit. Són Antoni Balmón, Meritxell Batet, Jaume Collboni, Tere Cunillera, Salvador Illa, Núria Marín i Pere Navarro.

Previsiblement s'integraran a aquest organisme vuit membres més del PSC que han de ser ratificats pel Consell Nacional dels socialistes catalans. Són: Sara Jaurrieta, José Luis Jimeno, Cristina López, Lluisa Moret, Joan Rangel, Diana Salvadó, Esteve Serrano i José Zaragoza. També s´integraran al Comitè Federal el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el president de les Joventuts Socialistes Pol Gibert, i Romà Ruiz.

Tret de Patxi López, que li va disputar la secretaria general, i Fernández Vara, que es va alinear amb Susana Díaz, la nova direcció de Sánchez està formada majoritàriament per fidels. El secretari general del PSOE va veure al final del seu mandat com la dimissió de la meitat més un dels membres de la seva executiva propiciava la seva caiguda, i ha confeccionat per a l´ocasió un equip on no hi ha barons ni vocals sense assignació.