Puigdemont vol anar al Congrés a explicar el referèndum

El President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, va enviar ahir una missiva a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, en la qual li sol·licita celebrar un «debat» a la cambra baixa sobre el referèndum unilateral que vol convocar per a l'1 d'octubre i sobre el conflicte català. A la carta, Puigdemont manifesta la seva convicció que «un debat d'aquesta transcendència és necessari i s'ajusta al que els ciutadans esperen de les seves institucions de representació», i es posa a disposició de Pastor perquè aquest debat «es pugui celebrar com més aviat millor».

Puigdemont només s'ofereix per a un «debat» a la cambra i remarca que no li sembla «raonable» portar cap proposta concreta per sotmetre-la a votació del ple, tenint en compte el desenllaç d'altres iniciatives catalanes anteriors presentades a les Corts Generals, en al·lusió al pla Ibarretxe.

Així, a la carta, el President català assenyala que «les aspiracions legítimes i majoritàries –de Catalunya– sempre han estat rebutjades, retallades o incomplertes» a la cambra baixa o per part del govern central. En aquest sentit, Puigdemont afirma que no li sembla «raonable tornar a formular propostes que estan destinades a córrer la mateixa sort», amb la qual cosa descarta una votació sobre el referèndum.

«No obstant això, sí que em sembla important que tots els diputats del Congrés puguin escoltar, com a màxim responsable institucional de Catalunya, les raons per les quals hem arribat aquí i per què el meu Govern va sol·licitar dialogar sobre la proposta de referèndum amb el govern espanyol».

Puigdemont fa referència també a la carta que va enviar al cap del govern, Mariano Rajoy, per intentar negociar un referèndum, i remarca que només va obtenir un «rebuig» com a resposta.

El President català també informa Pastor que va anunciar la intenció de celebrar un referèndum d'autodeterminació per a l'1 d'octubre amb la pregunta: «voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de república?».

El 19 de maig, el govern va invitar Puigdemont a sotmetre la seva proposta de referèndum a la votació del Congrés –sortiria derrotada perquè no té majoria– i el President va posar com a condició arribar abans a un pacte, que l'executiu central va insistir que no es produirà. Tot seguit, el President va anunciar la voluntat d'anar al Congrés a debatre amb Rajoy sobre el referèndum, sense sotmetre'l a votació, proposta materialitzada ahir amb la missiva a Pastor.



La resposta del govern central

El govern va valorar la petició de Puigdemont però el va advertir que no pot condicionar cap format parlamentari de la seva compareixença, ni posar obstacles a què es voti. En un comunicat l'executiu va assenyalar que «el govern entén que el senyor Puigdemont no pot condicionar cap format parlamentari relatiu a la seva compareixença, que correspon decidir a la cambra, i molt menys posar obstacles al fet que el Congrés doni la seva opinió a través d'una votació parlamentària».

Els partits de l'oposició també van dir la seva sobre la carta de Puigdemont. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va celebrar que el President hagi demanat per carta a Pastor un debat sobre el referèndum, però va mostrar els seus «dubtes» de la seva «sincera voluntat de negociació» quan «ja ha anunciat data i pregunta del referèndum».



Una consulta amb poc suport

D'altra banda, Méndez de Vigo també va parlar sobre la iniciativa del President de la Generalitat de crear una borsa de voluntaris per organitzar el referèndum. El portaveu del govern va exposar que aquesta iniciativa denota la seva «impotència» i el «cada vegada menor suport social» de la consulta sobre la independència. Segons les seves paraules davant els mitjans, «els funcionaris, que han rebut la seguretat del govern central, que vetlla per ells, no compliran ordres il·legals i no participaran en aquell referèndum».

Aquest fet, unit al rebuig de la Comissió de Venècia, que va recalcar que seran legals aquelles consultes que encaixin en les constitucions dels països o en el seu ordenament jurídic, va portar el ministre a assenyalar que el referèndum té «cada vegada menys suport social i el rebuig dels organismes internacionals».

«Tot va en la mateixa línia», va postil·lar després de considerar que els esdeveniments van revelant «la impotència clara de Puigdemont». També el ministre va afirmar que en el debat de la moció de censura no li va passar «desapercebut» el diàleg que, al seu entendre, van establir els portaveus d'ERC i En Comú Podem al Congrés. Diàleg sobre el que haurà de succeir a Catalunya el 2 d'octubre, sobre «el futur Govern de Catalunya», en el qual «probablement» hi hagi també la CUP.



Munté defensa el referèndum

D'altra banda, la consellera de la Presidència de la Generalitat, Neus Munté, va defensar ahir la convocatòria del referèndum davant d'un empresariat que està preocupat pel procés independentista a Catalunya i que creu que la incertesa política afecta negativament els seus negocis. Una qüestió política, com és el referèndum que el Govern català es proposa dur a terme el pròxim 1 d'octubre, va marcar la 28a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que per desè any consecutiu es va celebrar a la Seu d'Urgell.

D'altra banda, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va anunciar ahir que la Fiscalia actuarà «sense cap tipus de complex ni exacerbació» davant de qualsevol il·legalitat derivada del referèndum anunciat, inclosa la participació de voluntaris.