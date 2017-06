El referèndum tindrà les «mateixes condicions» que unes eleccions, diu Junqueras

El president d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha garantit aquest dissabte que el referèndum es farà amb les "mateixes condicions" que unes eleccions al Parlament. "Volem deixar clar que farem un referèndum com sempre hem fet totes les convocatòries electorals i amb les mateixes característiques de sempre", ha assenyalat Junqueras en la seva intervenció al Consell Nacional d'ERC. "Per tant, hi haurà col·legis, meses, composició de les meses, urnes, paperetes, recompte... En tots els aspectes serà un referèndum com sempre es fan les convocatòries electorals al nostre país", ha enumerat el líder d'ERC, que tampoc s'ha estat de carregar contra el govern espanyol per "posar en risc" els ciutadans amb el veto al Mossos d'Esquadra a l'Europol, el requeriment d'Hisenda contra les 500 noves places a la policia catalana o la no convocatòria de la Junta de Seguretat de fa 8 anys