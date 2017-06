Set desapareguts en xocar un destructor d'EUA i un vaixell de càrrega filipí

La Guàrdia Costanera japonesa ha informat aquest dissabte que set membres de la tripulació del destructor nord-americà USS Fitzgerald estan desapareguts i un ha resultat ferit després de xocar amb un vaixell de càrrega filipí en aigües properes al Japó.

La col·lisió va tenir lloc anit abans de les 02.30 hora local (17.30 GMT) a 104 quilòmetres al sud-oest de la ciutat japonesa de Yokosuka i a uns 20 quilòmetres de les costes de la província de Shizuoka.

L'armada nord-americana i la Guàrdia Costanera nipona han confirmat que el vaixell de càrrega involucrat en el xoc és el filipí ACX Crystal, de 222,6 metres de llarg i 29.060 tones, segons informacions recollides per la cadena pública japonesa NHK.

Els guardacostes van desplegar immediatament cinc embarcacions i dos avions al lloc per a les tasques de rescat i recerca de desapareguts. Les forces d'Autodefensa del país asiàtic hi van enviar, per la seva banda, un helicòpter per traslladar al soldat ferit.

Imatges transmeses per la NHK mostren danys considerables al costat dret del destructor, de 154 metres de llarg i 8.315 tones de pes, després de la col·lisió, que segons la Marina dels EUA ha obert una via d'aigua al navili sota la línia de flotació.

A les 09.00 hora local l'USS Fitzgerald ja navegava cap a la base de Yokosuka, al sud-oest de Tòquio, la principal base naval dels EUA al Japó i on es troba destinat com a suport en missions de pau i seguretat a la regió d'Àsia-Pacífic. El vaixell, amb una tripulació d'uns 330 marins, pertany a la classe Arleigh Burke de destructors llançamíssils, que es troben entre els més grans i de més potència de foc construïts als EUA

El vaixell de càrrega filipí, que ha resultat danyat a la banda esquerra de la secció de proa, també va emprendre la marxa, en aquest cas cap a Tòquio, ha detallat NHK.