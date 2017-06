Els sindicats defensen les places de Mossos que Madrid impedeix crear

El ministeri d'Hisenda ha enviat un requeriment a la Generalitat de Catalunya per advertir-lo que no pot convocar 500 places dels Mossos d'Esquadra perquè amb això estaria incomplint la llei vigent sobre ocupació pública.

Al seu torn, els sindicats dels Mossos d'Esquadra van lamentar ahir que el ministeri d'Hisenda pretengui limitar a 50 les places de la nova promoció d'agents a la policia catalana, davant dels 500 previstos per la Generalitat, en considerar que amb això es posa en risc la seguretat.

En un comunicat, la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) ha alertat que les 50 places que autoritza Hisenda són «completament insuficients», per la qual cosa ha exigit que no «s'instrumentalitzi» la policia catalana «amb finalitats polítiques».

Segons aquest sindicat, majoritari en els Mossos d'Esquadra, el requeriment d'Hisenda és «una provocació conscient i un acte potiner i d'absoluta irresponsabilitat política» per part del govern central ja que el nombre de places permès de creació és completament insuficient», pel que ha exigit que no «s'instrumentalitzi» la policia catalana «amb finalitats polítiques».

Fonts de la Secretaria d'Estat de Pressupostos han confirmat a Efe l'existència d'aquest requeriment, que s'emmarca «en la més absoluta normalitat» perquè és el procediment que se segueix quan des de les administracions autonòmiques i locals surt una iniciativa que vulnera la normativa corresponent sobre despeses.

És un procés similar al que es fa quan, per exemple, una administració autonòmica excedeix els límits de dèficit o de despesa.

Les mateixes fonts indiquen que les dades remeses per la Generalitat sobre les altes i les baixes dels Mossos durant l'any passat són 15 incorporacions i 65 baixes, per això la Secretaria d'Estat de Pressupostos, que és la que envia el requeriment, recorda en la carta que les places a cobrir són 50.

Els números que està manejant la Conselleria d'Interior, per tant, no s'avenen al decret llei per a la taxa de reposició aprovat ja pel Govern en el marc dels Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest exercici.



Imprescindible, segons Jané

El titular d'Interior del Govern de Catalunya, Jordi Jané, va considerar ahir «imprescindible» la convocatòria d'aquestes 500 noves places amb la finalitat de garantir la seguretat al territori.

Per això, Jané va exigir a Hisenda que «rectifiqui» el seu requeriment per limitar aquesta convocatòria.

En la carta d'Hisenda es convida la Generalitat de Catalunya a replantejar la seva proposta, a la qual cosa s'ha referit Jané en indicar que confia poder convèncer el govern amb arguments jurídics i amb raons que apel·len a la seguretat de Catalunya.