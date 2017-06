La societat civil farà costat amb un manifest a la candidatura per la seu de l'EMA

La candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea de Medicaments (EMA) rebrà el pròxim dia 26 l'impuls de la societat civil a través d'un manifest de suport coordinat per Barcelona Global, associació que reuneix més de 600 professionals i empreses de la ciutat.

Aquest document apostarà per la continuïtat del consens polític que hi ha entre el govern, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona en aquest objectiu, i per exposar la idoneïtat de la ciutat per acollir aquesta seu en ser un referent d'atracció de talent internacional.

La presentació d'aquest manifest tindrà lloc a l'Hospital Clínic de Barcelona i s'hi sumaran organitzacions, empreses i col·legis professionals de tot Espanya per donar suport públicament a la candidatura barcelonina.

Barcelona Global, que presideix Gonzalo Rodés, és una associació privada, independent i sense ànim de lucre que té com a principal missió fer de Barcelona una de les ciutats de referència en el món per atreure-hi talent i desenvolupar activitat econòmica.

L'entitat està coordinant els diversos esforços procedents de la societat civil en pro que Barcelona aculli la seu de l'EMA, que s'ubicarà a la torre Glòries, antiga torre Agbar.

En aquesta línia, aquesta mateixa setmana s'ha constituït un comitè de 80 persones vinculades al sector salut, a més d'organitzacions empresarials, sindicals i del món de la investigació i de la informació, que actuaran com a ambaixadors de la candidatura barcelonina.