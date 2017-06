Trump s'oposa a l'aixecament de l'embargamenta Cuba

El canvi de política cap a Cuba anunciat ahir pel president dels EUA, Donald Trump, inclou el seu suport a l'embargament comercial i financer nord-americà a l'illa i l'oposició a les peticions internacionals que el Congrés l'aixequi, va informar la Casa Blanca.

«La política referma l'embargament nord-americà imposat per llei a Cuba i s'oposa als anomenats dins d'Estats Units i altres fòrums internacionals per eliminar-lo», va indicar la Casa Blanca en un comunicat mentre Trump anunciava el canvi de política.

«Farem complir l'embargament», va dir el president durant el seu discurs al teatre Manuel Artime de la Petita Havana, on va desgranar la revisió que ha decidit fer en la política de normalització de relacions amb l'illa iniciada pel seu antecessor, Barack Obama. L'aixecament de l'embargament és una qüestió que només pot decidir el Congrés, controlat ara pels republicans en ambdues cambres. Trump va anunciar la «cancel·lació» de la política de Barack Obama cap a Cuba i es va mostrar disposat a negociar «un acord millor» amb l'illa, però només si hi ha avenços «concrets» cap a la celebració d'«eleccions lliures» i l'alliberament de «presos polítics». «Quan els cubans facin passos concrets, estarem llestos, preparats i capaços de tornar a la taula per negociar aquest acord, que serà molt millor», va dir Trump.