Condemnen a mort 31 persones per l'assassinat del fiscal general d'Egipte

Un tribunal penal d'El Caire va condemnar a mort 31 persones suposadament implicades en l'assassinat del fiscal general d'Egipte, Hixam Barakat, a mitjans del 2015. Les sentències seran remeses al muftí egipci, que s'ha de pronunciar sobre les condemnes, tot i que el seu dictamen no és vinculant. La cort penal va fixar la propera sessió per al 22 de juliol, quan anunciarà la sentència definitiva d'aquests 31 processats, quinze dels quals són pròfugs, d'un total de 67 acusats d'estar involucrats en la mort de Barakat. Als sentenciats se'ls acusa d'assassinat premeditat i sabotatge, de pertànyer a un grup terrorista, en una clara al·lusió als Germans Musulmans, d'unir-se a una organització terrorista estrangera i d'espiar per al moviment palestí Hamàs. També de possessió i fabricació d'explosius i tinença il·legal d'armes, així com de creuar il·legalment la frontera.