Diversos morts en Mali en un atac contra hotel freqüentat per occidentals

Diverses persones han mort avui en un atac contra un complex turístic freqüentat per occidentals als afores de Bamako, segons van informar a Efe fonts policials de Mali.

Les forces especials malianes tenen envoltat tot el perímetre on se situa el complex turístic, en una localitat rural a l'est de Bamako, però no van donar més detalls sobre el nombre de víctimes o si hi ha hagut ostatges.

Testimonis locals han informat sobre un continu intercanvi de trets.