Junqueras promet un plebiscit amb les «mateixes garanties» que unes eleccions

El president d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va garantir ahir que el referèndum es farà amb les «mateixes condicions» que unes eleccions al Parlament. «Volem deixar clar que farem un referèndum com sempre hem fet totes les convocatòries electorals i amb les mateixes característiques de sempre», va assenyalar Junqueras en la seva intervenció al Consell Nacional d'ERC.

«Per tant, hi haurà col·legis, meses, composició de les meses, urnes, paperetes, recompte... En tots els aspectes serà un referèndum com sempre es fan les convocatòries electorals al nostre país», va enumerar el líder d'ERC, que tampoc es va estar de carregar contra el govern espanyol per «posar en risc» els ciutadans amb el veto al Mossos d'Esquadra a l'Europol, el requeriment d'Hisenda contra les 500 noves places a la policia catalana o la no convocatòria de la Junta de Seguretat de fa 8 anys.

«Estem davant d'un govern espanyol que quan ha de triar sobre la seguretat del conjunt dels ciutadans prefereix jugar amb aquesta», va etzibar Junqueras. «De fet, escull afeblir les forces policials de Catalunya en la lluita contra el ter-rorisme i no dotar-les de les eines que necessiten. I en un intent de perjudicar a alguns dels ciutadans que no pensem com ells, acaba perjudicant al conjunt dels ciutadans», va reflexionar en veu alta el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, que també va posar el dit sobre la llaga dels 60.000 milions d'euros perduts del rescat bancari. «Aquí van preferir agafar-los buidant el fons de les pensions de la seguretat social i regalar-los a la banca», va afirmar Junqueras, que va qualificar «d'irresponsable» l'actitud del govern espanyol.