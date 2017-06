El PP crearà un grup de diputats pel Corredor al Congrés de Madrid

La diputada nacional del PP per València, Elena Bastidas, va anunciar ahir la creació al Congrés d'un grup de treball de «diputats pel Cor-redor» per «donar suport amb una sola veu a una infraestructura estratègica per al futur d'Espanya».

Bastidas va informar en un comunicat que mantindran una reunió de treball amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per conèixer l'estat de les obres del Corredor Mediterrani i així poder elaborar «un seguiment de l'execució dels diferents trams en cada una de les nostres províncies».