Puigdemont és escridassat i xiulat en el seu discurs en un acte a Badalona

No tot són flors i violes per al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, en les seves visites per les diferents poblacions catalanes on és convidat a participar en actes. Aquest divendres, l'exalcalde de Girona va rebre una escridassada a la festa major del barri de Llefià de Badalona, un dels que té més població del municipi. Abans de començar el seu discurs, Puigdemont va rebre molts crits, com ara «fora, fora!» i «Espanya, Espanya!», que sortien del nombrós públic present a la cita.

El President Puigdemnot va arribar a preguntar «em deixareu parlar?» abans de començar la intervenció, i fins i tot va demanar que «si no us agrada –el que deia– xiuleu després, però deixeu-me parlar».

L'esbroncada va ser captada per algun dels assistents a l'acte que va gravar el moment i la va penjar a la xarxa. «S'ha sentit fins a Tortosa» deia l'usuari de Twitter, Daniel Gracia, per destacar la contundència de la protesta. Hores després ja era viral.

El barri on es va produir el succés és una zona on tradicionalment havia guanyat el partit socialista però on, en els darrers anys, s'ha imposat el PP.

Alguns aplaudiments

Davant de l'escridassada, alguns dels presents va intentar animar el President. Per exemple, a l'escenari hi havia l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté, de Gua-nyem Badalona en Comú (CUP i Podem), que va intentar animar el President amb aplaudiments. També hi era present el president de l'associació de veïns Sant Joan de Llefià-Gran Sol. Malgrat que aquest segon va intentar intervenir per rebaixar la tensió, Puigdemont va declinar l'oferiment amb un gest.

Quan finalment el President va iniciar el seu discurs, van seguir els xiulets i l'escridassada que, en ocasions, impedien sentir exactament què s'estava dient des de l'escenari de la festa major del barri. El President va versar una intervenció on va destacar la importància de les festes majors de cada població com a espais de reunió d'un poble.

La xiulada va coincidir amb el dia en què Puigdemont enviava una carta a la presidenta del Congrés dels Diputats, demanant que organitzés «el més aviat possible» un «debat per explicar les raons per les quals hem arribat aquí».