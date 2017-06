El 39è Congrés del PSOE recolza la nova executiva de Pedro Sánchez amb un 70,5% dels vots

El Congrés Federal del PSOE ha aprovat aquest diumenge amb un 70,5% dels vots la composició de la nova executiva de Pedro Sánchez, formada per 49 persones i on el PSC disposa de tres representants: l´alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlón, l´alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, i l´exsíndic d´Aran Paco Boya. El nou equip de Sánchez ha obtingut 674 vots dels 1004 delegats d´aquest Congrés, mentre que hi ha hagut 274 vots en blanc i 8 nuls. El Comitè Federal també ha quedat aprovat amb un 70% dels vots. El Congrés –que arrancava ja amb una majoria de delegats favorables al secretari general del partit- ha suposat la culminació de la presa de poder de Sánchez després de la seva victòria a les primàries. Malgrat alguns gestos –com l´absència de la delegació andalusa a les votacions finals del ple d´aquest dissabte- els crítics han evitat la confrontació i s'han limitat a votar en blanc la nova executiva.

Sánchez ha estat aclamat en arribar a la clausura del cònclau socialista, on ha entrat al so d´una cançó de Guns & Roses i ha saludat els prop de 3.000 assistents des de dalt d´una cadira. Per a l´ocasió d´aquest Congrés, que té per lema "Som l´esquerra", els socialistes espanyols han preparat un vídeo amb els valors progressistes.

El Congrés ha servit per ratificar les línies polítiques i estratègiques de la nova direcció de Sánchez, que ha introduït a la ponència un reconeixement de la ´plurinacionalitat´ de l´Estat mantenint sempre la "sobirania del poble espanyol". Un plantejament que el PSC considera "un pas del PSOE en la bona direcció" però no tant a la presidenta d´Andalusia, que aquest dissabte al vespre –després d´una reunió protocol·lària de 8 minuts amb Pedro Sánchez- es va limitar a dir que ella defensa "Espanya, la Llei i l´article 2 de la Constitució".

Durant aquests tres dies de cònclau, la nova direcció de Sánchez també ha treballat per desactivar dues de les esmenes presentades per les Joventuts Socialistes. Una que demanava la regularització de la gestació subrogada va caure en comissió, i una altra que apostava per celebrar un referèndum per a la instauració de la República va acabar aigualida al ple en forma d´un text transaccional que només destacava finalment els "valors republicans".

El PSC veu refermat el seu pes a l´òrgan de direcció del PSOE amb tres representants a la seva executiva. L´alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, assumeix una de les àrees de més pes polític en aquest nou equip del secretari general, la de Cohesió i Integració, i estarà juntament amb Carles Ruiz –que serà secretari executiu d´Indústria, Turisme i Comerç- a la permanent del partit. Després d´un estira i arronsa al llarg de la tarda de dissabte, Sánchez va incorporar un tercer representant dels socialistes catalans a la seva executiva, Paco Boya, que serà secretari executiu de Muntanya.

Qui és qui en la nova executiva



L´executiva de Sánchez que surt d´aquest Congrés està formada per 49 noms, però presenta un nucli dur composat pel mateix secretari general, la seva mà dreta, José Luis Ábalos, que esdevé secretari d´Organització, la vicesecretària general Adriana Lastra, i la presidenta del partit, Cristina Narbona. Només hi ha una concessió als crítics, la incorporació de Patxi López, que després de disputar el càrrec a Sánchez a les primàries serà secretari de Política Federal i s´encarregarà de dissenyar la resposta a la qüestió catalana.

Sánchez no ha introduït a la seva executiva cap figura pròxima a Susana Díaz. Sí que hi és, en canvi, el director de Ports d´Andalusia –crític amb Susana Díaz- Alfonso Gómez de Celis, que exercirà de responsable de Relacions Institucionals. Entre altres, també són a l´executiva l´alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que exercirà de portaveu, i dues exministres més de Zapatero: Carmen Calvo com a responsable d´Igualtat, i Beatriz Corredor com a secretària d´Ordenació del Territori i Habitatge. També formaran part del seu equip els dos responsables del projecte polític que amb què ha recuperat el lideratge del PSOE. Es tracta de Manuel Escudero, que assumeix la secretaria d´Economia, i José Félix Tezanos, que ocuparà la d´Estudis i Programes.