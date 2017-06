S'eleven a 58 el nombre de morts en l'incendi de l'edifici de Londres

La policia britànica va elevar a 58 els morts causats per l'incendi de dimecres en una torre residencial de Londres, que ha provocat la indignació dels veïns per les respostes insuficients del govern per ajudar els afectats. El comandant Stuart Cundy, de la Policia Metropolitana de Londres, va explicar als mitjans que les forces de l'ordre consideren que els desapareguts pel foc declarat a la torre Grenfell (oest de la ciutat) estan morts, fet pel qual eleva la xifra de morts a 58, inclosos els 30 ja confirmats divendres.

No obstant això, Cundy va advertir que el nombre de víctimes mortals pot augmentar mentre els bombers treballen a l'edifici, que ha quedat pràcticament en ruïnes a causa del devastador incendi. L'operació per rescatar restes és «significativa» i poden faltar diverses setmanes fins a quedar completada. En els darrers dies familiars i amics de les víctimes han omplert els carrers dels voltants de l'edifici amb imatges de les persones desaparegudes des del dia de l'incendi.

Cundy va destacar que la seva prioritat és establir qui estava a l'edifici, fet pel qual va demanar a qui hagués estat a l'immoble i hagués aconseguit abandonar-lo quan es va declarar el foc que es posi en contacte amb les forces de l'ordre. Davant el temor pel precari estat de la torre, dues línies del metro de Londres que passen a prop de la zona van quedar parcialment suspeses.

En resposta a la creixent indignació, que va ser manifestada amb protestes de centenars de persones als carrers de la seu del govern, la primera ministra britànica, Theresa May, va rebre víctimes de l'incendi i voluntaris que ajuden els damnificats.

La cap del govern conservador, que va prometre un fons de 5,7 milions d'euros per als afectats, va presidir també una reunió amb representants de diferents ministeris per avaluar la situació d'aquestes persones.

No obstant, són molts els que es van concentrar demanant reaccions per part del govern de May, que entre la lluita contra el terrorisme i aquest accident encara no ha tingut cap dia d'estabilitat política des del resultat de les darreres eleccions, en les que el seu partit va perdre la majoria absoluta, fet que la deixa en una situació més complicada de cara a la negociació del Brexit amb la Unió Europea.

Per part seva, la reina Isabel II va presidir un minut de silenci davant el palau de Buckingham. La sobirana va reconèixer l'ànim «ombrívol» que viu el Regne Unit en els últims mesos.