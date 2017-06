Set desapareguts en xocar un destructor dels EUA i un vaixell filipí al Japó

La Guàrdia Costanera japonesa va informar que set membres de la tripulació del destructor nord-americà USS Fitzgerald estan desapareguts i un va resultar ferit després de xocar amb un vaixell de càrrega filipí a aigües properes al Japó. La col·lisió va tenir lloc a 104 quilòmetres al sud-oest de la ciutat japonesa de Yokosuka i a uns 20 quilòmetres de les costes de la província de Shizuoka. L'Armada nord-americana i la Guàrdia Costanera nipona van confirmar que el vaixell de càrrega involucrat en el xoc és el filipí ACX Crystal, de 222,6 metres de llarg i 29.060 tones. Diverses persones van resultar ferides, van informar fonts nord-americanes en un breu comunicat, entre elles el comandant del destructor. Els guardacostes van desplegar cinc embarcacions i dos avions al lloc per a les tasques de rescat i recerca de desapareguts. Les Forces d'Autodefensa del país asiàtic van enviar, per la seva banda, un helicòpter per traslladar el marí ferit.

Les imatges que van ser transmeses per la NHK mostren danys considerables al costat dret del destructor, de 154 metres de llarg i 8.315 tones de pes, després de la col·lisió, que segons la Marina dels Estats Units va obrir una via d'aigua en el navili sota la línia de flotació.