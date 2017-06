Troben els cossos dels set soldats nord-americans desapareguts al Pacífic

La flota dels Estats Units ha recuperat els cossos dels set soldats nord-americans desapareguts després del xoc del destructor USS Fitzgerald i un vaixell de càrrega filip. Les víctimes "es trobaven als compartiments inundats" després de la col·lisió que va tenir lloc ahir i han anat apareixent a mesura que els equips de rescat han anat accedint als espais que van resultar danyats..

Les restes dels marines estan sent traslladats a l'Hospital Naval de Yokosuka, situat al sud-oest de Tòquio, per procedir a la seva identificació.

El destructor USS Fitzgerald i el vaixell de càrrega filipí ACX Crystal van xocar sobre les 02.30 hora local de dissabte (17.30 GMT de divendres) en aigües japoneses deixant set marines nord-americans morts i tres ferits. Aquests van haver de ser evacuats, entre ells el comandant del destructor, Bryce Benson .

Cap dels 20 tripulant del vaixell de càrrega, operat per la naviliera japonesa Nippon Yusen K.K., van resultats ferits, ha informat la companyia.

La col·lisió va obrir una via d'aigua al destructor per sobre i sota de la línia de flotació, inundant dos espais d'atracament -on es van trobar els cossos-, un espai de la maquinària i la sala de ràdio, segons informacions de l'Armada.

El vaixell, amb una tripulació d'uns 330 marins, pertany a la classe Arleigh Burke de destructors llançamíssils, que es troben entre els més grans i de més potència de foc construïts als EUA