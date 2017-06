«La vida ha canviat molt més ràpidament del que ho ha fet l'esquerra»

La seva ment i els seus reflexos són ràpids; el seu parlar, lleu i pausat. Javier Solana, de 74 anys, va ser diputat des del 1977, ministre socialista del 82 al 95, líder de l'OTAN fins al 99 i després va passar una dècada com a màxim responsable de la diplomàcia europea. Recentment va tancar el seminari d'ètica econòmica de la Fundació Étnor a València.

Com ha paït el procés intern socialista i l'elecció de Pedro Sánchez?

Jo estic fora de les estructures de poder. Sóc militant de base...

Aquests tenen avui el poder!

Sí, però a través d'una estructura. Jo estic al PSOE des d'abans de Suresnes i he viscut aquest procés amb la passió de veure com els militants s'han mobilitzat i com aquest partit ha donat un exemple de debat públic i obert amb la societat. Espero que tot això condueixi a alguna cosa pràctica: a millorar les condicions de vida –materials i morals– del país. I que fructifiquin en una visió d'aquest món en transformació que, crec, no som capaços d'entendre.

Quin és el principal risc per al PSOE a partir de demà?

No veig riscos, només esperança.

Que optimista!

No, realista. No serà fàcil, perquè la competència és gran i hi ha un canvi global molt important. Però espero que el socialisme ajudi a canalitzar-lo cap a una direcció constructiva. Perquè s'obren oportunitats.

Per exemple?

Per exemple a Europa. Després de la sortida d'Anglaterra i el sorprenent resultat de França, Espanya pot jugar un paper important a la Unió Europea amb les seves idees.

Com veu el desordre de l'esquerra política europea?

No sé si el millor terme per definir-ho és desordre. Jo crec que hi ha una manca d'adaptació, una manca de comprensió pràctica dels canvis tan profunds que s'estan produint en el món d'avui. L'11-S i els seus efectes, una crisi econòmica molt dura que abasta la meitat del que portem de segle... Tot això defineix una part important del que som avui. I ha recompost les relacions de força.

I la recomposició de l'esquer-ra, amb la seva profunda divisió, li impedirà governar a molts països d'Europa?

Miri: la socialdemocràcia va néixer en un lloc i una època molt particular: Europa entre els segles XIX i XX. Estava pensada per a una societat diferent que ha canviat, afortunadament, d'una manera radical. Però cal saber-se adaptar a l'actual. Potser la vida ha canviat massa de pressa i l'esquerra europea ha de repensar-se per donar resposta a les preguntes d'avui.

L'esquerra ha anat més lenta que la vida?

Sí.

Què ha oblidat la política actual?

No ens hem deixat en el camí res fonamental del que ha de ser la base de la convivència a països civilitzats: la democràcia i l'aplicació del dret. Però sí que ens hem deixat en el camí qüestions relatives al pacte social. Avui és més difícil que es realitzi amb els vímets d'abans. Ni els sindicats ni el treball són el que eren, mentre que el capital segueix jugant el mateix paper. El repte és trobar la fórmula per a un nou pacte social. Si no, seguirem avançant en la desigualtat i podrem trobar-nos en situacions de gent que treballa i és pobre. Pobres assalariats. Això no hauríem de permetre-ho.

Tant viatge per tornar al lumpenproletariat!

Però és diferent: tenen molta formació i, malgrat això, alguns estan en situacions precàries.

Fins on pot arribar la presidència de Donald Trump?

A mi no m'agrada gens Donald Trump. Les seves principals decisions fins ara han estat equivocades, i m'ha dolgut la seva sortida del Pacte de París. Trump és la manifestació de com, en un ordre global, la potència que més ha invertit en construir-lo l'està desmantellant

És el polític que més incertesa li crea dels que ha conegut?

En aquest moment, sí. Perquè és encara el país amb més potència econòmica i militar.

Pel seu antic paper a l'OTAN, quin pas dels que pot fer Trump li infon més por?

No tinc por a les guerres entre grans potències. Crec, i espero, que no n'hi haurà. La meva preocupació és per la qualitat de vida de les persones: que s'ampliï la pobresa i la desigualtat. Perquè en aquest món, els problemes globals requereixen solucions adoptades a institucions globals i multilaterals. I els Estats Units no les vol. Trump diu «America First». Si tots volem ser «primers», així arribarem al conflicte.

Pot el Brexit ser una oportunitat que empenyi la Unió Europea a treballar més unida?

No m'agradaria considerar la sortida d'Anglaterra com una oportunitat que abans no existia. És dolent que marxi de la UE. Però sí que és cert que ens donarà la possibilitat que un grup més homogeni pugui donar un impuls cap endavant. I crec que ho veurem a final del 2017 i el 2018. Seran anys molt importants. La manca de les posicions d'Europa es noten. El món té necessitat de més Europa.

A Unamuno li feia mal Espanya. A vostè li fa mal aquesta Europa? I penso en els refugiats.

He estat molt de temps al servei d'Europa. L'estimo. És una idea genial. Però cal construir-la bé. I necessitem el seu paper catalitzador per edificar un ordre mundial més equilibrat.

Enunciï una utopia.

Sóc molt poc donat a les utopies. El futur es construeix dia a dia: treballant, somiant i fent les coses. Deia Quevedo: «A fugitives ombres dono abraçades; en els somnis es cansa l'ànima meva». Doncs la meva ànima no es cansa en el somni, sinó treballant. Perquè això és l'important: portar a la realitat les teves utopies.

De quina revolució propera es declara partidari?

Sóc molt poc partidari de les revolucions. Sóc defensor de l'acció ordenada i els canvis consensuats. Les revolucions formen part d'un moment en què no existien eines com les actuals. Ara tot es pot canviar amb la paraula i amb el vot.

Adverteixi d'un perill.

El major perill que jo percebo és que dilapidem els recursos naturals. No ens estem adonant que estem esgotant molt del que la natura ens ha donat i que potser no tornarà. Estem jugant amb foc. Em preocupa el canvi climàtic. Encara que també sóc molt optimista amb la investigació. Anem cap a unes millores impressionants, com en l'esperança de vida i el seu augment progressiu. I després, el que també em preocupa molt és què passarà amb la gent jove i amb la feina.

Assenyali una lliçó apresa, sigui política o no.

Només una? Miri: li explicaré una que em va impressionar. A la meva etapa a la UE, estava jo a l'ajuntament d'una ciutat europea. Una persona gran em va agafar pel braç i em va convidar a acompanyar-la al costat de la finestra. «Veu vostè aquell riu?», em va preguntar. «I veu la casa que està a l'altra banda del riu?», va continuar. «Doncs a aquella casa he passat jo tota la meva vida i he viscut a cinc països diferents», em va dir. És una lliçó que no s'ha d'oblidar. Com ha canviat el mapa. I com, després de la recomposició de la frontera, hi havia morts i refugiats. Això ho he escoltat jo d'una persona gairebé centenària. Ho he vist jo, no ho ha vist el meu avi. I m'impacta. La frontera passava com el vent. Aquesta és la lliçó que he après: no juguem amb aquestes coses.