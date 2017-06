Almenys un mort en un atropellament al costat d'una mesquita a Londres

Agents de policia prop del lloc on ha succeït l´atac.

Agents de policia prop del lloc on ha succeït l´atac. EFE

La Policia Metropolitana de Londres (Met) ha confirmat aquest dilluns la mort d'una persona en l'atropellament de fidels musulmans prop de la mesquita de Finsbury Park, al nord de la capital britànica, i altres vuit han estat hospitalitzades.

En un comunicat, la policia ha indicat que, després que una furgoneta carregués aquesta mitjanit contra la gent, un home de 48 anys, la identitat del qual no ha estat facilitada, ha estat arrestat al lloc de l'incident després de ser retingut per la multitud. A més, la font ha afirmat que en la investigació de l'atac hi participa la unitat antiterrorista de la Policia.

Aquest individu ha estat traslladat a un hospital com a mesura de precaució i, un cop donat d'alta, serà portat a una comissaria per ser interrogat i sotmès una prova sobre el seu estat mental, d'acord amb el comunicat de la Met.

Segons la policia, la víctima mortal va morir al lloc de l'incident i els vuit ferits van ser portats a tres hospitals de la capital britànica, mentre que dues persones van ser ateses amb ferides lleus on es va produir l'atac.

La primera ministra britànica, Theresa May, ha qualificat de "terrible" l'incident ocorregut prop de la mesquita de Finsbury Park, al nord de Londres, ha informat Downing Street.

May ha indicat que la Policia tracta l'incident de la mitjanit, en què un vehicle va atropellar fidels prop d'una mesquita al nord de Londres, com a possible "atac terrorista".