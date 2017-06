El Consell Superior de l'Exèrcit es reuneix a Barcelona per primer cop des del 2001

El Consell Superior de l'Exèrcit (CSE) es troba reunit aquest dilluns al migdia a Barcelona presidit per la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i després que es convoqués per última vegada a la capital catalana el 2 de juny del 2001. També és el primer cop que el consell se celebra fora de Madrid des del 2012, ja que fins aleshores rotava per diferents ciutats espanyoles però, per raons econòmiques, es va decidir ancorar-lo a la capital espanyola. L'última reunió en una altra ciutat havia tingut lloc a Toledo, el 18 d'octubre del 2012. Aquest òrgan col·legiat amb funcions assessores i consultives del ministeri i del cap de l'Estat Major de l'Exèrcit es convoca unes set vegades l'any, normalment a la Caserna General de l'Exèrcit, a Madrid. També té competències en personal, com ascensos, avaluacions o cursos de capacitació.

Cospedal ha reunit la cúpula de l'Exèrcit a Barcelona setze anys després de l'ultima vegada. Al Palau de Capitania General, el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra, el general Francisco Javier Varela, ha rebut la ministra, juntament amb l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, el tinent general Fernando Aznar, com a màxima autoritat amfitriona. Al pati central del palau, Cospedal ha saludat un per un els altres catorze components del consell i, just després, s'han dirigit en una de les sales per reunir-se.

El Consell Superior de l'Exèrcit està format per setze membres. A més del cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, l'integren tots els tinents generals de l'Exèrcit de Terra en situació de servei actiu, actualment tretze. Són el director general d'Armament i Material, Juan Manuel García; el cap del cos europeu, Alfredo Ramírez; el cap del comandament de Canàries, Agustín Galán; el segon cap de l'OTAN Joint Forces Command, Juan Campins; el cap d'Instrucció i Doctrina, José Carrasco; el cap de la Unitat Militar d'Emergències, Miguel Alcañiz; el cap de Personal, Teodoro Baños; el cap de la Força Terrestre, Juan Gómez de Salazar; el cap de la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat, Francisco José Gan; el cap de Suport Logístic, Ramón Pardo de Santayana; el comandant d'Operacions, Fernando José López; el segon cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, Miguel Martín, així com el tinent general Fernando Aznar. Completen el consell el cap de la Força Logística Operativa, el general de divisió Francisco Javier Sánchez, i el secretari del Consell Superior de l'Exèrcit, el general de divisió José Manuel Sanz.

Fonts de l'Exèrcit han explicat a l'ACN que s'ha escollit Barcelona per aquesta primera reunió fora de Madrid després de cinc anys perquè és la segona ciutat de l'estat espanyol i una de les que acull un comandament de primer nivell. Després d'aquesta convocatòria, aquest òrgan podria reprendre parcialment les rotacions, amb una o dues reunions l'any fora de Madrid, han apuntat les mateixes fonts.