Un home armat envesteix un furgó policial als Camps Elisis

L'home que ha fet xocar el seu vehicle contra un furgó policial a l'avinguda dels Camps Elisis portava almenys una arma. L'individu ha estat tret del cotxe en flames pels gendarmes després que aquest explotés, segons el portaveu del Ministeri de l'Interior, Pierre-Henri Brandet.

L'home "molt probablement" ha mort, ha dit a la premsa Brandet, que ha afegit que no hi ha hagut ferits entre les forces de seguretat ni entre els civils.

La Fiscalia Antiterrorista ha obert una investigació per aquest atac, ha assenyalat Brandet, que ha insistit que les operacions dels artificiers continuen per assegurar-se que no hi ha més riscos.

La Prefectura de Policia ha anunciat en el seu compte de Twitter que "la situació ja està controlada" i ha confirmat que "no hi ha ferits a les forces de l'ordre ni el públic".

Segons el canal informatiu "BFM TV", l'agressor, que conduïa un Renault Mégane de color gris metal·litzat, és un home de 33 anys i fitxat pels serveis d'intel·ligència com a sospitós de radicalització.

D'acord amb aquesta mateixa font, dins del seu vehicle portava un kalaixnikov, cartutxos, armes de mà i una bombona de gas.

Un obrer que treballava al costat del lloc dels fets ha explicat a Efe com ha vist a un home estès a terra al costat del cotxe, després del suposat atac, que "semblava inconscient".

La zona de l'incident, que ha estat acordonada per la policia, és al començament de l'avinguda, molt a prop del Palau de l'Elisi, seu de la Presidència francesa, que es prepara per rebre d'aquí a unes hores al rei Abdul·là de Jordània.

Desenes de vehicles de policia, de bombers i ambulàncies s'han desplaçat al lloc dels fets.

Fa gairebé dos mesos, el 20 d'abril, els Camps Elisis van ser escenari de l'assassinat per trets d'un policia a mans d'un home que havia jurat lleialtat al grup gihadista Estat Islàmic.