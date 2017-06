Detingut un regidor del PSC de Sant Adrià de Besòs en el marc d'una operació antidroga

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí el regidor del PSC de Sant Adrià de Besòs Juan Carlos Ramos en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues. La investigació s'ha desenvolupat sota les directrius del Jutjat d'Instrucció número 4 de Badalona i està relacionada amb una organització criminal, establerta al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Fins al moment, els Mossos d'Esquadra han intervingut importants quantitats de diners en efectiu, 162 quilos de plantes i 15 quilos de cabdells de marihuana, a l'espera del resultat que s'obtingui de les cinc entrades i escorcolls d'aquest dilluns. En el marc de la mateixa operació, també s'investiga un càrrec del Consorci de La Mina.

El cap de l'organització criminal hauria realitzat altres activitats presumptament delictives de manera paral·lela, a banda del tràfic de drogues, i en què haurien participat el regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Juan Carlos Ramos Sánchez i el càrrec públic del Consorci de la Mina. Ha estat aquesta investigació, independent de la primera, la que ha propiciat l'operació d'aquest matí.

Aquest dilluns s´ha aixecat el secret de les actuacions i en principi no es preveuen més imputacions, detencions o entrades que les previstes, si és que no hi ha algun imprevist.