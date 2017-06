Un devastador incendi forestal provoca la mort d'almenys 61 persones a Portugal

Portugal lluita per controlar l'incendi que arrasa des de dissabte el centre del país i que ja és el més mortífer de la seva història, amb un balanç provisional de 61 morts i 62 ferits, que les autoritats temen que augmenti en les properes hores.

L'incendi, que va començar dissabte a la tarda, es concentra al terme municipal de Pedrógão Grande, situat al districte de Leiria, una zona del centre del país caracteritzada per llogarets petits i dispersos, i enormes zones planes per les quals passen diverses carreteres nacionals.

Les vies, envoltades de vegetació, van ser l'epicentre d'una tragèdia «com no es recorda» al país, va explicar el primer ministre portuguès, António Costa, des del lloc de control que les autoritats van instal·lar a Pedrógrão Grande per seguir les novetats, cada vegada més desoladores.

El balanç de morts, que «molt probablement» pot seguir incrementant-se, va alertar Costa, va anar pujant a passos de gegant quan, de dia i amb el reforç de mitjans -van ser més de 700 els efectius que van combatre el foc amb suport aeri d'Espanya i França-, es va poder arribar a zones convertides en un infern durant la nit.

Va ser a la llum del sol quan les autoritats van trobar el centre de la tragèdia en una carretera que uneix els municipis de Figueiró dos Vinhos i Castanheira de Pera, on trenta persones van morir en els seus vehicles. Hi havia entre elles «famílies senceres», segons va explicar el secretari d'Estat d'Administració Interna del Govern lusità, João Gomes, que va descriure un «escenari horrible» en què desenes de persones es van veure atrapades en una carretera envoltada per les flames. 17 persones més van morir als marges de les vies, mentre que 10 més van perdre la vida a l'«entorn rural» que envolta aquestes carreteres. Entre els ferits, quatre es troben en estat greu, i es té constància de la destrucció de diversos habitatges.

A Portugal, on són freqüents els incendis durant l'estiu, el succés va tenir un immens impacte entre la població, que no entén com les flames van poder assolir una envergadura tan destacada.

Gomes va reconèixer que el foc es va propagar d'una manera «que no té explicació», tot i que la Policia Judicial va descartar cap intencionalitat, i va apuntar a l'impacte d'un llamp contra un arbre sec com la causa més probable de l'incendi més tràgic de la història a Portugal.