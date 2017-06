Felip VI compleix tres anys al tron recuperant agenda internacional

Felip VI completa avui el seu tercer any de regnat, en el qual, després dels deu mesos de provisionalitat política fins a la investidura de Mariano Rajoy, ha revitalitzat la seva agenda internacional, tant a Espanya com a l'estranger, i ja es prepara per al proper viatge d'estat al Regne Unit, amb una important visita al Marroc a l'horitzó.

I és que avui no hi haurà una activitat pública commemorativa de la proclamació, com la innovadora cerimònia del primer aniversari en què els reis van condecorar ciutadans anònims per la seva conducta exemplar, però Felip i Letícia sí que fan coincidir la data amb una trobada al Museo del Prado que farà visible el suport de la Corona a l'educació cultural dels joves espanyols.