Macron obté la majoria absoluta i podrà tirar endavant les seves reformes

La República En Marxa (LREM), el partit del president francès, Emmanuel Macron, va confirmar ahir la seva victòria en la segona volta de les eleccions legislatives i tindrà una aclaparadora majoria absoluta a l'Assemblea Nacional, segons les projeccions de vot difoses pels mitjans francesos a l'hora del tancament d'aquesta edició.

La formació «macronista» tindrà 355 escons a la cambra baixa, molt per sobre en qualsevol cas dels 289 que marquen la majoria absoluta, mentre que el partit conservador Els Republicans queda com a segona força a gran distància, amb 125 diputats.

Les projeccions mostren així un ampli triomf de LREM, tot i que una mica inferior al previst en les enquestes al llarg de l'última setmana.

També es va confirmar la der-rota esperada per al Partit Socialista, que fins ara controlava la majoria a l'Assemblea Nacional, que es quedaria ara amb 49 diputats al costat dels seus socis ecologistes.

Mentrestant, La França insubmisa de l'esquerrà Jean-Luc Mélenchon sembla prop d'aconseguir el seu objectiu de poder formar grup parlamentari propi, per al que es necessiten 15 escons, ja que els instituts demoscòpics li donen 30 diputats.

Per contra, l'ultradretà Front Nacional es quedaria de nou sense assolir la seva meta de tenir grup propi, encara que pot haver obtingut un millor resultat del que apuntaven els sondejos, entre 4 i 9 diputats.

La segona volta de les legislatives va estar marcada per l'altíssima abstenció, que va situar la participació, a falta de confirmar, entorn del 42%, el que marca un rècord històric a la V República, fundada el 1958.

La líder ultradretana francesa Marine Le Pen, que per primer cop serà diputada en l'Assemblea Nacional, va anunciar que el seu partit tindrà, almenys, sis diputats en la nova cambra baixa, davant dels dos actuals.

El Front Nacional pot tenir fins a 9 escons, el que el convertiria en la cinquena força parlamentària en una cambra en la qual el partit del president Macron.

Malgrat això, Le Pen va assegurar que els altres partits «ja han mostrat la seva disposició a treballar» amb el president, el que converteix al Front Nacional a «l'única força de resistència a la dissolució del model francès».

«Combatrem amb totes les nostres forces els projectes del govern dictats des de Brussel·les», va afirmar la fins ara eurodiputada, que va citar com a principals cavalls de batalla la pujada d'impostos, la política migratòria i els tractats internacionals de lliure canvi.

Le Pen va advertir a Macron que, malgrat la seva majoria absoluta a la cambra, «les seves idees són minoritàries al país» i «els francesos no els donaran suport».

Per la seva banda, el líder del partit La França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, va afirmar que la manca abstenció en la segona volta de les eleccions legislatives celebrades ahir és «una bona notícia», perquè segons la seva opinió neix d'una «vaga general cívica» dels francesos. En aquestes eleccions «hi ha hagut bones notícies. La primera és l'aclaparadora abstenció, que té un significat polític. El nostre poble ha entrat en una vaga general cívica», va dir Mélenchon en el seu discurs per celebrar que entrarà per primera vegada com a diputat per la seva circumscripció de Marsella, al sud del país.

Però si hi ha hagut un derrotat en la segona volta, aquest ha estat el Partit Socialista (PS). El seu líder, Jean-Christophe Cambadélis, va anunciar ahir la seva dimissió minuts després que les estimacions mostressin una derrota històrica del seu partit a la segona volta de les legislatives.

«Cal construir una nova oferta política d'esquerres per contrarestar el neoliberalisme i el nacionalisme», va indicar Cambadélis, que va assenyalar que una direcció col·lectiva es farà càrrec del partit.

«L'esquerra ha de canviar forma i fons, idees i organitzacions, obrir un nou cicle. Cal tornar a pensar les arrels del progressisme, que són l'estat del benestar i l'extensió constant dels drets», va assegurar.

Cambadélis va assenyalar que el «triomf incontestable» del partit del president Macron, i la «derrota inqüestionable» de l'esquerra i «sense resposta» del PS ha d'obrir una reflexió.

Per últim, el govern alemany va expressar la seva satisfacció per la clara victòria de Macron en les eleccions i va apuntar que amb això queda lliure el camí a les reformes que pretèn Macron, molt en la línia de la Unió Europea.