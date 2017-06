Puigdemont i Urkullu diuen que la llei no pot ser una 'cotilla' que 'ofegui' les aspiracions 'democràtiques'

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, han afirmat aquest dilluns que la llei no pot ser una "cotilla" que "ofegui" les aspiracions "democràtiques" dels pobles.

Ho han dit en el marc d'una reunió de treball a Barcelona en la qual han compartit i analitzat la situació política, institucional i social de Catalunya i Euskadi. A la trobada, que s'ha desenvolupat al Palau de la Generalitat, Puigdemont i Urkullu han compartit diagnòstic davant la "crisi institucional" i han reflexionat sobre com avançar des de la realitat pròpia i diferenciada amb l'objectiu prioritari de l'autogovern de les dues nacions. Ambdós consideren que segueix sense resoldre's l'articulació de l'Estat espanyol en relació amb les nacions que el conformen i que l'anomenat Estat de les autonomies "no és suficient".

Ambdós mandataris han constatat les dificultats d'avançar per l´"estratègia de quietud" del govern espanyol davant les demandes de "dues nacions com Catalunya i Euskadi", que advoquen per exercir el dret de la seva ciutadania a ser consultada de manera legal i pactada sobre el futur.

Tots dos presidents han compartit la reflexió que l'Estat no pot imposar un model territorial que després de la Transició "s'ha revelat com a insatisfactori" en el reconeixement de les realitats nacionals de Catalunya i Euskadi. Així, han coincidit que els problemes territorials no es resoldran amb l´apel·lació i el recurs permanent a la legalitat derivada d'una unitat constitucional "que no es basa en la unió voluntària". És per això que han compartit la necessitat d'un procés dialogat per a una reformulació de l'Estat que respongui a les diverses realitats nacionals.

Carles Puigdemont i Iñigo Urkullu subratllen que la legalitat no és immutable, sinó que ha de servir per resoldre problemes polítics i socials. I insisteixen que si la legalitat es converteix en una "cotilla" que "ofega" les aspiracions democràtiques no serveix per solucionar els problemes de les nacions i els pobles i que cal "canviar-la i adaptar-la".