Sánchez vol una Espanya «nació de nacions» que «estimi Catalunya»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va reivindicar una Espanya «nació de nacions» que reconegui la seva plurinacionalitat en una reforma federal de la Constitució i que «estima Catalu-nya», ja que ell mateix es va definir com «a favor d'Espanya i del catalanisme». «Espanya no és immobilista, no és ni Mariano Rajoy ni el PP. Espanya no és insolidària, no és anticatalana. Espanya és plural i diversa, Espanya és progressista, Espanya és solidària. Espanya estima Catalunya. Diguem-ho alt i clar!», va afirmar a l'acte de tancament del 39 Congrés Federal del PSOE.

El secretari general del PSOE va culminar ahir el seu relat èpic dels últims vuits mesos aclamat per unes 8.000 persones i amb l'immens poder que li dóna una direcció sense veus crítiques i la promesa dels barons que li deixaran les mans lliures fins a les pròximes eleccions generals.

El dirigent socialista va dedicar bona part de la recta final de la seva intervenció a la qüestió catalana, després que dissabte el congrés socialista aprovés en la seva ponència política el reconeixement a la plurinacionalitat d'Espanya. Sánchez va dir que està «a favor d'Espanya i del catalanisme», entès, «com recorda Miquel Iceta -menció rebuda amb una ovació dels assistents-, com un sentiment cívic, transversal, l'amor per la terra, la cultura, la llengua i la història, i que lluny de donar l'esquena a la seva realitat hispana, s'hi abraça, es compromet al costat de milions de progressistes espanyols en la transformació i modernització d'Espanya».

Però en un debat polaritzat entre «dues visions excloents que es retroalimenten», la de l'independentisme i el seu «fals argument que el pacte constitucional ha estat un engany històric», i la d'un PP «neocentralista» que creu que l'autonomisme «ha debilitat la nació espanyola», el PSOE i el PSC es marquen demostrar que «hi ha una alternativa». «Davant del fatalisme -va destacar-, nosaltres diem prou a aquesta regressió política que danya la nostra convivència. I és curiós que els dos governs estiguin dirigits per partits investigats per les comissions del 3% i del 5%...».

El PSOE i el PSC es proposen així el repte, va dir, d'obrir «un espai de trobada majoritari entre els dos costats de l'Ebre» i que «defensi la idea que Espanya és un projecte compartit, l'autogovern català i el reconeixement a la seva identitat nacional dins del nostre ordenament constitucional». Davant aquests dos governs que «no desitgen iniciar el diàleg perquè viuen millor en la confrontació», Sánchez va esgrimir la reforma federal com la «resposta» a la crisi territorial, per afrontar els «importants ajustos que necessita el model autonòmic».

«Som un país amb un sol Estat i amb una única sobirania, la del conjunt d'espanyols. Per això, mai estarem al costat de tesis independentistes ni donarem suport al referèndum», va destacar.

Però, alhora, va defensar que «Espanya és una nació de nacions amb una única sobirania, la del conjunt del poble espanyol. Un Estat que 40 anys després ha de reformar-se, culminar la seva estructura federal i reconèixer en el seu articulat de millor manera el seu caràcter plurinacional».

Per altra banda, el líder del PSOE es va comprometre a garantir unes pensions dignes i va assegurar que apujar-les és una política d'esquerres, igual que devaluar-les, «com fa el govern, és una política de dretes». Sánchez va afirmar que el PSOE lluitarà per restituir els drets de la gent gran i va avançar que crearà noves prestacions «que siguin un matalàs necessari fins que trobeu una feina o us jubileu».

El líder del PSOE es va dirigir als homes i dones de més de 45 anys i els va traslladar un clar missatge: «no sereu una generació oblidada». Sánchez va acusar Rajoy d'«ocultar» la veritat quan diu a Brussel·les que la despesa de les pensions es mantindrà en el 12% del PIB els propers anys però no esmenta que el nombre de jubilats es duplicarà.

Ara toca mirar endavant, i el reelegit líder dels socialistes té la tasca de recuperar, en primer lloc, el lideratge d'esquerres que ara sembla tenir Podem, i per altra banda formar un partit sòlid i sense les discrepàncies internes que van provocar la seva dimissió i la convocatòria de primàries.