El sector pirotècnic encara la revetlla amb «optimisme» i «bones sensacions»

Darrers dies per comprar petards per a la revetlla de divendres acn

El sector pirotècnic català viu aquests dies el moment més important de l'any amb la revetlla de Sant Joan a tocar. Segons els botiguers les vendes estan «animades» i hi ha «millors sensacions» que l'any 2016, quan ja es va detectar una lleugera recuperació.

Així ho va explicar Sandra Córcoles, propietària d'un dels milers d'establiments, entre casetes i locals, que tenen autorització per vendre articles pirotècnics a Catalunya durant aquesta època de l'any.

La botiguera de Sabadell assegurava que aquesta setmana passada ja hi va haver molta activitat i que la previsió és que de mitjana una família catalana gasti uns 30 euros en petards.

Amb l'objectiu d'adaptar-se a totes les butxaques, molts establiments tenen ofertes i preus molt ajustats, i alguns fins i tot han optat per crear lots solidaris per als consumidors més modestos. Pel que fa als productes més demanats, destaquen les bombetes, les bengales, les piules, els xinos, els grans trons, les fonts de colors i les bateries.

Sandra Córcoles, propietària de la botiga Petards 4x4 de Sabadell, va assegurar que aquest 2017 hi ha més moviment que anys enrere. «Hi ha moltes persones que aquests dies ja s'han apropat per estalviar-se les cues de darrera hora i som optimistes perquè les sensacions que estem tenint són molt bones», apuntava.

Córcoles recorda que l'any passat ja van començar-se a recuperar les vendes i confia que enguany es mantingui aquesta tendència a l'alça.

Amb tot, assegurava que encara hi ha moltes famílies que tenen dificultats econòmiques. «Tot i que de mitjana poden gastar-se uns 30 euros per llar, trobem que hi ha persones que no s'ho poden permetre», indicava.

Amb l'objectiu que tothom pugui gaudir de la revetlla, l'establiment comercialitza dos lots solidaris que ofereixen una desena de productes bàsics per cinc i sis euros. «Es una de les ofertes que més bé funcionen i inclou una barreja dels productes que més èxit tenen entre el públic infantil», afirmava la Sandra.

Un cop més els articles més demanats són les bombetes i bengales entre els més menuts, i els xinos i les piules entre els nens més grans. També tenen molt bona acollida els grans trons, les fonts de colors i les bateries. «Aquest any tenim un assortiment de bateries molt gran i hem incorporat novetats com la Magna i la Discovery», explicava.

A banda, la botiga ofereix productes exclusius de la ciutat com una font dedicada a l'emblemàtica Torre de l'Aigua o una altra als Saballuts.

Com a novetat, aquest 2017, Petards 4x4 ha decidit homenatjar les Bruixes del Nord, una de les entitats històriques de la cultura del foc a la ciutat. Per fer-ho, el reconegut il·lustrador sabadellenc Ismael Ferrer ha dissenyat el dibuix d'una font i d'una bateria dedicades a l'entitat. Es poden comprar, o bé separades, o bé en paquet, amb una candela de 30 boles de regal, per tal de fer la revetlla més especial i única.