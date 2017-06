El 30% de les ateses als CAP són víctimes de violència de gènere

El 30% de les dones que es visiten als CAP són o han estat víctimes de violència masclista, segons l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, que ha organitzat una jornada per millorar els coneixements i habilitats dels metges per detectar-la. Segons va explicar la metge de capçalera Núria Querol, les víctimes no solen parlar de la seva situació. Malgrat això, els professionals sanitaris identifiquen el 17% de les víctimes, encara que el 80% diuen que no els hauria molestat que se'ls hagués preguntat pel tema.

Segons Querol, les dones més joves (entre 15 i 19 anys) tenen més risc de patir violència respecte a d'altres de més edat.