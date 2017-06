Álvarez Cascos nega haver mediat en comissions de la trama Gürtel

L'exsecretari general del PP Francisco Álvarez-Cascos va negar ahir al judici de Gürtel haver mediat com a ministre de Foment en adjudicacions a canvi de comissions i va assegurar que les sigles «PAC» de la comptabilitat B de la trama no es refereixen a ell.

En la jornada d'ahir de la vista, Cascos va ser preguntat per una gravació telefònica interceptada per la policia en la qual el presumpte cap de la trama, Francisco Correa, hauria comentat que havia portat al també acusat Luis Bárcenas, extresorer del PP, mil milions de pessetes per adjudicacions d'obres en l'època en què Cascos va ser ministre de Foment. Es tracta d'una conversa interceptada per la policia entre Correa i el també acusat José Luis Peñas, exregidor del PP de Majadahonda, que va destapar el cas.

«És inversemblant la versió perquè en el ministeri de Foment és impossible un tracte de favor», va assegurar Cascos, que va comentar que desconeix per què Correa va dir una cosa que li ha afectat tant el seu honor i va afegir: «Suposo que en algun moment el temps posarà les coses al seu lloc i algu reconeixerà el que hagi de reconèixer». Cascos va afirmar que no ha rebut diners en efectiu del partit al marge del seu sou i que només ha ingressat cobraments a través de «procediments ordinaris» com transferències o xecs. Ho va dir a preguntes de la fiscal Concepción Sabadell, que el va interrogar sobre aspectes relacionats amb la peça separada de Gürtel que tracta de la suposada comptabilitat B del PP, davant la protesta de l'advocat de Luis Bárcenas, que va demanar la seva declaració com a testimoni en aquest judici. «En algun moment va rebre diners en efectiu al marge del seu sou?», li va preguntar la fiscal, davant qui va respondre categòricament que «no» i es va remetre a la seva declaració davant del jutge en el marc de la peça separada, coneguda com el cas Bárcenas.

De l'informe de la UDEF de la Policia Nacional del 2014 que li atribueix les sigles PAC com a perceptor de diners de la trama durant les campanyes electorals de 2003 i 2004, va aclarir que l'inspector que el va signar després en va emetre un altre en el qual no feia referència a ell i va indicar, en tot cas, que no va participar en cap d'aquestes campanyes. «Suposo que no hi haurà cap dubte que seguir fent aquestes insinuacions no té cap mena de sentit», va dir.

També va afirmar que després del que va passar el 1990 amb el conegut com escàndol Naseiro, al PP «no hi havia gaire afició als donatius i a les aportacions», i tot i que va reconèixer que «formalment» ell se n'havia d'ocupar, va afirmar que es «limitava» a «ratificar» amb la signatura les «activitats ordinàries de la tresoreria».

En tot cas, l'exministre de Foment va assegurar que no recorda haver rebut en persona cap donatiu per al PP ni li consta que Cor-rea n'hagués fet i va assegurar que Bárcenas no li va demanar cap favor de naturalesa personal i que no té cap motiu per fer-li cap retret de quan van coincidir al partit.

A preguntes de l'advocat de Bárcenas va assegurar que en el seu període de ministre de Foment (2000-2004) «mai» va rebre «cap trucada o indicació» per afavorir determinades empreses, i té la «certesa» que els alts càrrecs que depenien d'ell tampoc.

Cascos, que va dir que havia conegut Correa a través de la seva agència de viatges, que treballava per al PP, i va manifestar que Foment «no intervenia en els processos de contractació» i per tant la seva influència era «materialment impossible».