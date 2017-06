Cospedal avisaa Barcelonaque «la unió fala força»

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va defensar ahir a Barcelona que la unitat d'Espanya no és incompatible amb la pluralitat i va mostrar el compromís del govern per aproximar posicions: «Els militars saben molt bé que la unió fa la força i, com diu el refrany, divideix i venceràs».

Cospedal ho va afirnar en la seva intervenció en una visita a l'exposició «Enginyers, soldats i savis», al Govern Militar de Barcelona, que des del maig del 2016 s'ha reconvertit en un museu per exposar la vinculació dels catalans amb l'exèrcit. «És ben sabut, i ho saben molt bé els militars, que (la unió) és el que fa la força i la divisió és el que va donar lloc al famós refrany de divideix i venceràs. I aquesta lliçó no la podem oblidar mai», va indicar la ministra.

Cospedal va garantir que el govern treballarà per «aproximar posicions» amb la Generalitat.