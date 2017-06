Dimiteix Sylvie Goulard, la ministra de Defensa nomenada per Macron

La ministra de les Forces Armades francesa, Sylvie Goulard, ha traslladat al president del país, Emmanuel Macron, el seu desig de no formar part del nou govern per poder "demostrar lliurement" la seva innocència en relació amb el cas de suposats llocs de treball ficticis mentre era diputada europea en el qual està immersa.

En un comunicat, Goulard ha anunciat que ha "demanat al president de la República, d'acord amb el primer ministre, no seguir formant part del govern" que es va crear després de les eleccions presidencials a mitjans de maig i que aquest dilluns va complir amb el tràmit de renunciar després de les parlamentàries.

Goulard, que ha estat eurodiputada pel Moviment Democràtic (MoDem), ha explicat que "en la hipòtesi en què la investigació preliminar contra el MoDem porti a verificar les condicions d'ocupació dels meus assistents al Parlament Europeu, desitjo estar en mesura de demostrar lliurement la meva bona fe i tota la feina que he realitzat ", ha explicat en un comunicat recollit per 'Le Monde'.

La titular de Defensa ha defensat que ocupar aquest càrrec imposa "una exigència particular". "L'honor dels nostres exèrcits, el dels homes i dones que serveixen a ells, de vegades posant en perill la seva vida, no s'haurien de veure barrejats amb polèmiques amb les que no tenen res a veure", ha afegit.

El passat 9 de juny, la Fiscalia de París va anunciar l'obertura d'una investigació preliminar per determinar si el MoDem ha pagat a empleats fent-los passar per assistents de diputats del Parlament Europeu. El MoDem està liderat per François Bayrou, actual ministre de Justícia i qui va donar suport a Macron en la seva carrera cap a l'Elisi.

L'actuació de la Fiscalia, per abús de confiança i "sospita d'aquest delicte", es va produir després que un antic treballador del MoDem informés que va estar treballant per al partit encara que se suposava que era assistent parlamentari de l'antic eurodiputat Jean-Luc Bennahmias , que va deixar la formació el 2013. La investigació també ha posat en dubte Bayrou, sobretot després que el primer ministre, Edouard Philippe, digués que qualsevol ministre que sigui posat sota una investigació formal haurà de deixar el gabinet.

En declaracions aquest dimarts a BFMTV i RMC, Philippe ha dit que no hi ha "cap" problema perquè Bayrou segueixi en el nou gabinet tot i la investigació al seu partit, alhora que no ha descartat l'entrada d'altres exponents de Els Republicans, el partit de centre-dreta del que ell mateix procedeix i que és la segona força a l'Assemblea Nacional.

Per la seva banda, en declaracions a 'Le Monde', Bayrou ha sostingut que la decisió de Goulard obeeix a motius "estrictament personals" i no posa en dubte la participació del MoDem en el futur govern que prepara Philippe i que s'anunciarà aquest dimecres.