Domènech creu que el referèndum serà un «9-N amb més intensitat»

El coordinador general de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, va dir ahir que el que li va plantejar el Govern en la seva reunió amb el President de la Generalitat Carles Puigdemont té «més aspecte» d'un «9-N amb més intensitat» que d'un referèndum, encara que va reafirmar el seu suport a qualsevol mobilització favorable al dret a decidir.

Domènech, acompanyat de la portaveu de la formació, Elisenda Alamany, va mantenir una reunió d'una hora al Palau de la Generalitat amb Puigdemont i el vicepresident del Govern Oriol Junqueras, per intentar acostar posicions sobre el referèndum que el Govern català vol celebrar l'1 d'octubre.

No obstant això, en sortir de la reunió, Domènech no va concretar cap acord i va assenyalar que el que organitza el Govern per a l'1-O és «un tipus de 9-N amb més intensitat» i no el «referèndum que Catalunya necessita».

En aquest sentit, Junqueras, en unes breus declaracions als periodistes, va valorar «molt positivament» la reunió i va assenyalar que seguiran conversant, amb la convicció, va dir, que trobaran «espais de confluència en la defensa de la democràcia, la participació i el dret a decidir».

«Queda molta feina per fer en comú», va afegir el republicà, que va ser el responsable d'oferir la versió del Govern sobre la primera trobada amb Domènech en qualitat de coordinador general de Catalunya En Comú.

Una formació que és favorable a un referèndum «efectiu» a Catalunya, per això demana al Govern garanties perquè la cita prevista per a l'1 d'octubre així ho sigui. Però el primer contacte oficial del nou partit amb el Govern de Puigdemont, que aposta per un referèndum unilateral, no va servir per confluir, ja que Domènech va marcar distàncies amb el full de ruta de l'Executiu, que va deixar clar que «no comparteix».

I va subratllar que la proposta del Govern per a l'1-O «s'acosta més a una repetició del 9-N» però amb «un grau major de confrontació» i «amb més intensitat», tenint en compte la resposta que dóna el govern central al procés català, va remarcar. Domènech va criticar la «situació de bloqueig» que, segons ell, imposa el govern del PP i que «es tradueix en repressió judicial» contra els impulsors del procés sobiranista i en un «major grau de confrontació» entre Generalitat i Executiu central.

Per la seva banda, Junqueras, va voler avisar ahir el govern espanyol que lidera Mariano Rajoy de les possibles conseqüències que tindria una suspensió de l'autonomia de Catalunya Junqueras va advertir que això seria dolent per a l'Estat.

«Estem convençuts que la majoria d'institucions seran els més interessats en que sigui així, i que ningú ens impedeixi assumir-les perquè si algú encara que fos de manera temporal i petita posa pals a les rodes, es perjudicaria a ell mateix», va assegurar el vicepresident.