Escorcoll a la seu de l'SGAE per una presumpta trama relacionada amb drets televisius

La policia espanyola ha registrat aquest dimarts la seu de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) en el marc d'una operació per una presumpta trama d'aprofitament del repartiment dels drets d'autor televisius a nivell estatal en la franja nocturna. Així ho recull la mateixa entitat en un comunicat, que assegura que està treballant per oferir tota la informació i la col·laboració i contribuir a la investigació d'uns fets que es remunten a l'any 2006 i fins al 2011. Segons l'SGAE, la investigació del Jutjat d'Instrucció número 2 de Madrid no afecta a l'entitat sinó només alguns dels seus associats, així com a un extreballador. L'operació investiga una presumpta trama d'una sèrie d'autors i editorials vinculats a diferents televisions, una pràctica coneguda popularment com 'La roda'.

Segons fonts policials, els investigats creaven música de baixa qualitat i registraven els falsos arranjaments sobre obres musicals de domini públic per després titularitzar-les a nom de testaferros i empreses editorials. La finalitat era emetre-les en programes nocturns de televisió de matinada generant drets de propietat intel·lectual.

Per aconseguir aquestes emissions, la policia sospita que dins de les televisions comptaven amb intermediaris que afavorien aquests productes a canvi de la cessió de determinats percentatges sobre les obres emeses en uns casos i amb una contraprestació econòmica per la seva tasca.

Aquesta cessió de drets d'obres musicals "falses" i de baixa qualitat a cadenes de televisió en diferents modalitats converteix aquestes cadenes en titulars dels drets de propietat intel·lectual de les obres que li són cedides, de manera que obtenen un benefici econòmic, anomenat 'retorn', en funció dels minuts i les franges horàries en què són emeses en les seves programacions i que és abonat per l'SGAE en les seves liquidacions semestrals.

Segons la policia, aquesta situació genera que un grup d'autors i editorials s'enriqueixin de "manera injusta", entre els que s'hi ha diverses televisions, per la formalització d'aquests contractes de cessió de drets amb els intermediaris de les cadenes de televisió i les seves editorials. Aquesta pràctica perjudica greument a la resta d'autors perquè no poden accedir a emetre la seva música sense prestar-se a la cessió de drets de les seves obres.

En alguns casos, per maximitzar els beneficis, algunes cadenes estenen la seva programació musical en altres franges mitjançant la fórmula de la 'música inaudible', és a dir, l'emissió d'aquestes obres a com a fons musical però que el televident no percep, tot i que consta com a música emesa per generar drets d'autor.

En el marc de la investigació sobre l´ús de drets d´autor, la policia espanyola ha requerit aportar documentació a les principals empreses audiovisuals públiques i privades de l´Estat, entre els quals, totes les de FORTA.