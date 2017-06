Fernández Díaz, Alfonso i els Cierco no compareixeran a la comissió de l'operació Catalunya

Els expresidents de la Banca Privada d'Andorra (BPA) Higini Cierco i Ramon Cierco i l'exconseller delegat de la BPA Joan Pau Miquel han declinat comparèixer a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya, segons fonts de la comissió. Els germans Cierco van comunicar al Parlament que estaran disposats a comparèixer-hi el setembre, mentre que l'advocat de Miquel va informar que el seu client no ho farà. L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz va argumentar la decisió de no comparèixer amb un informe del Consell d'Estat que conclou que no hi està obligat. L'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, també va declinar la compareixença.

El govern central va enviar una carta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per recordar-li que, com «sens dubte sap», ni Rajoy ni Sáenz de Santamaría no tenen obligació d'anar a les comissions en les quals es requereixin les seves compareixences.