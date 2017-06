La Generalitat troba excessiu que l'Estat gestioni el 20% de l'IRPF social

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va criticar el nou acord pel qual les autonomies gestionaran el 80% del 0,7% de l'IRPF destinat a fins socials, ja que troba «excessiu» que l'Estat en gestioni el 20% restant.

«Una gestió feta des de Catalu-nya, que té competències exclusives en matèria de serveis socials, ens permetria fer un repartiment més ajustat a les necessitats de les entitats socials catalanes i ampliar el nombre de projectes i beneficiaris», va explicar Bassa després d'una reunió extraordinària a Madrid.

Bassa considera positiu que el govern del PP hagi treballat d'acord amb el ritme marcat per les comunitats per avançar i acatar la sentència del Tribunal Constitucional del gener, que va donar la raó per desè cop a la Generalitat, en resoldre que l'Estat ha de modificar el marc normatiu de les subvencions en matèria de serveis socials a càrrec de l'assignació tributària de l'IRPF».