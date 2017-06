Un hospital de Madrid suspèn 18 operacions per la presència d'insectes

L'Hospital Gregorio Marañón de Madrid va haver de suspendre un total de 18 cirurgies programades en set quiròfans de la primera planta per poder procedir a una fumigació preventiva davant la troballa d'insectes a l'àrea quirúrgica, sense que això hagi suposat cap risc per als pacients.

Aquesta mesura va afectar un total de divuit pacients de les especialitats de cirurgia general, maxil·lofacial, de tòrax i urologia. «Totes aquestes intervencions havien estat programades i cap té caràcter urgent», va explicar el mateix hospital en un comunicat.

Segons va assegurar el centre hospitalari, van continuar el seu funcionament normal els altres 19 quiròfans de què disposa l'Institut Provincial Mèdic Quirúrgic o edifici central de l'hospital de Madrid.

Es va tractar d'una decisió de caràcter preventiu atenent les recomanacions fetes per part del Servei de Medicina Preventiva de l'hospital, encara que l'aparició d'aquests insectes no ha suposat cap risc per als pacients, segons van assegurar les mateixes fonts de l'hospital madrileny.