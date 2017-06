JxS vol portar Rajoy als tribunals si torna a rebutjar comparèixer per l'operació Catalunya

El portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxS), Roger Torrent, ha explicat que la coalició independentista demanarà que el Parlament porti als tribunals els càrrecs polítics que es neguin a comparèixer una segona vegada a la comissió d'investigació per l'operació Catalunya, en referència al president del govern espanyol, Mariano Rajoy; la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría; el cap de gabinet de Presidència de l'executiu espanyol, Jorge Moragas; i l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz. Si tornen a negar la compareixença, JxSí reclamarà a la comissió d'investigació que demani a la mesa del Parlament que la cambra porti aquests càrrecs polítics a les institucions judicials.

Així, Torrent ha lamentat que Rajoy, Santamaría, Moragas i Fernández Díaz "s'excusin per amagar-se" i no comparèixer a la comissió d'investigació per aclarir el lligam del govern espanyol "en tota aquesta trama i conxorxa de l'operació Catalunya". El reglament parlamentari i el protocol de la pròpia comissió indiquen que els grups poden demanar per segona vegada una mateixa compareixença, en cas que aquesta no s'hagi acceptat en primer terme. JxSí farà aquesta segona citació amb una nova proposta de data. "Si segueixen amb aquesta actitud demanarem que el Parlament acudeixi als tribunals", ha sentenciat Torrent, que ha aclarit que la petició s'executaria per la via penal.

La comissió d'investigació de l'Operació Catalunya del Parlament va aprovar el 4 de maig les compareixences que reclamaria. El vot majoritari –només el PPC va votar en contra de la pràctica totalitat dels noms proposats, i PSC, Cs i CSQP es van abstenir en alguns- dels grups va fer que s'aprovés cridar, perquè compareguin, alts càrrecs del govern espanyol com Rajoy, Santamaría, Moragas, Fernández Díaz, a més del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, l'exdirector de la Policia, Ignacio Cosidó, l'excomissari José Manuel Villarejo, l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, o la diputada i expresidenta del PPC Alícia Sánchez-Camacho. Per contra, el vot de JxSí, el PPC i la CUP ha evitat que els exconsellers del Govern Felip Puig, Germà Gordó i Francesc Homs, el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, o el director dels Mossos, Manel Prat, hagin estat cridats a comparèixer com demanava Cs, en considerar que la comissió ha de parlar "d'espionatge polític" en general i no només de l'Operació Catalunya.

Trias diu que les "mentides" sobre el seu compte a Suïssa van "influir" en la seva derrota a les municipals

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha assegurat aquest dimarts que les informacions del diari 'El Mundo' sobre el seu suposat compte bancari amb 12 milions a Suïssa, que ha qualificat de "mentides", van "influir" en la seva derrota a les eleccions municipals del 2015, tot i que ha admès que segurament hi va haver més factors.

En la seva intervenció a la comissió d'investigació de l''Operació Catalunya' del Parlament, Trias ha lamentat la "manera de fer política" de dirigents del PP com l'exministre Jorge Fernández Díaz, el cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, o l'expresidenta del PP català Alícia Sánchez Camacho, entre d'altres, com algú "d'algun altre partit que hi va col·laborar". "Els agrada fer mal per fer mal, fer merder, rebolcar-se en la porqueria, em fa fàstic", ha dit.

"He estat víctima d'una operació orquestrada per alts càrrecs del govern per desgastar-me políticament", ha dit. "I el meu pecat principal era ser alcalde de Barcelona just quan Catalunya està en un procés polític" i "exerceix sense complexos de capital de Catalunya", ha lamentat.

Igualment, també ha qualificat de "vergonyós" el periodisme que es basa en "mentides" i que segueix insistint en la versió tot i que s'hagi demostrat "falsa". Però ha contraposat l'actitud del diari 'El Mundo', amb el d'altres diaris que també tenien la suposada informació policial, com 'La Razón' o 'ABC', i que no la van publicar perquè "no se'n refiaven". També ha explicat que l'exministre Fernández Díaz va trucar al director de La Vanguardia, Màrius Carol, preguntant-li perquè no publicava la informació.

Cs, CSQP, la CUP i JxSí han donat suport a Trias i han criticat les maniobres polítiques, policials i periodístiques per desprestigiar-lo. La diputada de la CUP Mireia Boya li ha preguntat, però, si la dimissió de Fernández Díaz com a diputat que reclama Trias, també hauria d'aplicar-se a l'exdiputat de JxSí Germà Gordó.

L'enfrontament més dur ha estat amb el diputat del PP Sergio Santamaría, que li ha retret la seva "enemistat manifesta" amb l'exministre i que faci afirmacions sense citar les fonts, recordant-li que els tribunals van arxivar la primera querella de Trias contra el diari i contra l'exministre. Però Trias ha dit que havia estat amic de Fernández Díaz, i que el perdonaria si li demanés perdó. També ha explicat que espera que Rajoy no conegués la conversa entre Fernández Díaz i l'exdirector d'Antifrau Daniel de Alfonso, perquè ell havia tingut molta confiança i relació amb l'actual president espanyol. "La conversa gravada potser no serveix de prova, però fa vergonya", ha dit. "Ho van fer per un malentès patriotisme, es pensen que defensar Espanya és carregar-se en Trias", ha conclòs.