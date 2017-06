L'incendi de Portugal s'estén tot i l'intens treball de més de 2.000 efectius

Un home camina per un bosc arrasat per les flames

Un home camina per un bosc arrasat per les flames ANTONIO COTRIM/efe

Més de 2.000 efectius continuen lluitant contra l'incendi que arrasa el centre de Portugal des de dissabte, deixant al seu pas almenys 63 morts i un paisatge desolador en un país impactat davant la magnitud de la tragèdia. El foc, que es va iniciar dissabte a la tarda al municipi de Pedrógão Grande, al districte de Leiria, es va estendre també als de Castell Blanco i Coimbra, i manté quatre fronts actius. El nombre de víctimes mortals va pujar a 63 amb la mort d'un bomber que estava ingressat en estat molt greu. Segons l'últim balanç oficial ofert per la ministra d'Administració Interna, Constança Urbano, l'incendi deixa altres 62 ferits, diversos de gravetat.

Els efectius terrestres encara no han aconseguit accedir a alguns nuclis encerclats pel foc i la baixa visibilitat va dificultar la feina dels mitjans aeris, especialment a les primeres hores del dia, en una zona en la qual les temperatures vorejaven els 38 graus, amb vent de moderat a fort.

«Cal arribar a tot el territori per veure si hi ha més víctimes a les petites aldees», repartides per la Sierra de Lousã i la conca del riu Zezere, va explicar Rui Rocha, alcalde de la localitat de Ansião, una de les afectades per les flames.

La versió de les autoritats lusitanes apunta que el foc es va iniciar per l'impacte d'un llamp en un arbre sec, amb temperatures de 40 graus i forts vents que van ajudar a propagar les flames.

Tot i que els portuguesos estan acostumats a tenir nombrosos incendis cada estiu –és el país de la Unió Europea més afectat per les flames en aquest segle–, la magnitud d'aquesta tragèdia els manté impactats. Molts segueixen sense entendre com el foc es va poder estendre tan ràpidament, assetjar pobles sencers i una car-retera que uneix els municipis de Figueiró dos Vinhos i Castanheira de Pera, on trenta persones van morir atrapades dins dels vehicles.

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va instar a concentrar tots els esforços a combatre el foc, en comptes de discutir les causes i les possibles responsabilitats que pot comportar la tragèdia.