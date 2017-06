Macron comptarà amb una Assemblea renovada i amb més dones que mai

El president de França, el socioliberal Emmanuel Macron, conviurà amb un Parlament afí a les seves reformes que comptarà amb un alt percentatge de debutants a l'hemicicle (72%) i de dones (38,65%), segons va informar l'Assemblea francesa.

«La nova legislatura, que comença el dimecres 21 de juny, es caracteritza per profunds canvis», va afirmar la institució, l'endemà de la segona volta de les eleccions legislatives guanyades folgadament per la República en Marxa de Macron.

Canvis, encara que no tan profunds, que també arribaran a l'Executiu, el qual es prepara per a una remodelació governamental després d'un mes de funcionament. Segons diversos mitjans francesos, Richard Ferrand, ministre de Cohesió Territorial, investigat per nepotisme, deixarà el govern a petició del cap d'Estat, que li proposarà coordinar el grup parlamentari de la República en Marxa, a causa que coneix les interioritats de l'Assemblea.

El relleu de l'exsocialista Fer-rand es podria oficialitzar en les properes hores, ja que el primer ministre francès, Edouard Philippe, té fins a avui a les sis de la tarda per anunciar quin serà el seu nou gabinet, una pràctica que es porta a terme habitualment després de les eleccions legislatives.

Mentre es configura el govern francès, la majoria absoluta obtinguda pel moviment creat fa poc més d'un any per Macron canvia substancialment el paisatge polític al Parlament.

El percentatge de nous diputats ascendeix al 72%, equivalent a 415 escons en una Assemblea amb 577 seients, mentre tot just 145 diputats han aconseguit mantenir el seu lloc.

L'agrupació de Macron, impulsora d'aquesta renovació, també és la que més contribueix a la quota de diputades: dels seus 350 càrrecs electes, un total de 146,el 45% són dones. Darrere hi ha la França insubmisa de Jean-Luc Mélenchon, amb el 41% de dones entre els seus 17 escons. En total, hi haurà 224 dones a l'Assemblea entre el 2017 i el 2022, una xifra mai vista a la democràcia francesa, ja que a l'anterior legislatura (2012-2017) les diputades van ser 155. En tot cas, els comicis es van veure marcats per l'alta abstenció, del 57%.