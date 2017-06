El nou partit de l'entorn de Duran i Lleida rebutja el referèndum independentista

Units per Avançar, un nou partit format per persones de l'entorn de la desapareguda UDC que liderava Josep Antoni Duran i Lleida, va fer ahir la seva presentació pública a Barcelona, en la qual els seus promotors, de pensament catalanista i liberal, van dir que no donaran suport al referèndum independentista.

El grup promotor d'aquesta formació, encapçalat per l'exdirector d'ESADE i ara professor d'aquesta escola empresarial Carlos Losada, té l'adhesió inicial de 27 persones que han subscrit el manifest fundacional.

Units per Avançar, que ja ha estat registrat com a partit polític, es defineix com una formació «de pensament polític humanista socialcristià» i té previst fer la seva «primera convenció nacional» abans de finalitzar el 2017 i, en tot cas, després de setembre.

Segons va explicar Losada, els seus integrants es consideren catalanistes no-independentistes, i davant el repte del referèndum que té previst convocar el Govern per a l'1 d'octubre, ja han decidit no donar-li suport.

«Només hi podríem estar d'acord si es compleixen les condicions establertes per la Comissió de Venècia, però com que no es donen, doncs no li donarem suport», va afirmar Losada.