El TSJC admet la querella contra Borràs per la compra d'urnes per al referèndum

Un representant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificat aquest dimarts a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i a l'ex secretari general del departament, Francesc Esteve, la querella contra el procés per la compra d'urnes per al referèndum de l'1 d'octubre. El representant de l'alt tribunal ha arribat al Palau de la Generalitat mentre se celebrava la reunió setmanal del Consell Executiu. La consellera ha firmat els documents acompanyada del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i la resta de membres de l'executiu. El passat 16 de maig, la fiscalia de Catalunya va presentar la querella, per odre de la Fiscalia General de l'Estat, contra Borràs i Esteve, que ara és el cap del gabinet jurídic de la Generalitat.

El procés per a la compra de les 8.000 urnes que es necessiten per al referèndum es troba en fase d'homologació de les dues empreses que hi opten: Plastic Express S.A. de Barcelona i la UTE Espai World SL i Suministros Integrales Futbida SL, també de la capital catalana. El passat 7 de juny es va obrir el sobre amb l'oferta econòmica de cada empresa però encara no ha finalitzat el procés d'homologació. El Govern va optar per fer el procés de compra a través d'un acord marc d'homologació d'empreses perquè aquest tràmit administratiu permet fer una llista d'empreses que hi poden optar per després, quan l'executiu ho decideixi, adjudicar directament l'encàrrec.

Tenint en compte que la fiscalia va presentar una querella el passat 16 de maig, la mesa de contractació encarregada dels tràmits d'aquest procés d'homologació està formada pels quatre secretaris del Departament de Governació en comptes de funcionaris, com és habitual.